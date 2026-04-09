  1. استانها
  2. قزوین
۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۲۸

دستگیری ۲۱ مزدور شبکه معاند در قزوین

قزوین- فرمانده انتظامی استان قزوین از شناسایی و بازداشت ۲۱ نفر از افرادی که با شبکه تروریستی معاند در ارتباط بوده و از اماکن حساس استان برای این شبکه پیام ارسال می‌کردند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدقاسم طرهانی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: از ابتدای جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونیستی، مأموران گمنام امام زمان(عج) در سازمان اطلاعات این فرماندهی با رصد دقیق و اقدامات اطلاعاتی، ۲۱ نفر از وطن فروشان و عوامل خود فروخته که به عنوان مزدور دشمن، اطلاعات و تصاویری از اماکن نظامی، انتظامی و حساس استان را برای شبکه تروریستی اینترنشنال ارسال می‌کردند شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: این افراد با سوء استفاده از شرایط جنگی کشور اقدام به جمع آوری تصاویر،اطلاعات و مختصات اماکن حساس استان کرده و آنها را از طریق شبکه های اجتماعی برای شبکه اینترنشنال بازوی رسانه ای صهیونیست ها ارسال می کردند.

طرهانی تصریح کرد:شهروندان در این ایام نسبت به فعالیت پیاده نظام دشمن بی تفاوت نبوده و در صورت مشاهده هرگونه تحرک و فعالیت مشکوک، موضوع را از طریق تماس با شماره‌های ۱۱۰، ۱۱۳ یا ۱۱۴ به اطلاع نهادهای امنیتی و انتظامی برسانند.

کد مطلب 6796388

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها