چهل روز دلتنگی؛ ملت هنوز در سوگ رهبر شهید

خبرگزاری مهر، گروه استانها- محمدرضا بهرامی‌صفت: خبر سنگین بود، بعد از خبر رحلت امام خمینی(ره)، سنگین‌ترین و تلخ‌ترین خبر در ۴۷ سال گذشته خبر شهادت « آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای قائد امت»بود؛ چهل روز گذشته است، چهل روز از روزی که خبر فقدان مردی در سراسر کشور پیچید که برای بسیاری تنها یک رهبر سیاسی نبود؛ او پدری بود برای ملتی بزرگ، پناهی برای دل‌های خسته و صدایی آرام که در سال‌های دشوار، امید را در جان مردم زنده نگه می‌داشت.

چهل روز است که صندلی ساده‌اش خالی مانده و صدایی که سال‌ها از تریبون‌ها و دیدارهای مردمی شنیده می‌شد، دیگر در گوش زمان تکرار نمی‌شود. چهل روز است که مردم، هر بار که نامش را به یاد می‌آورند، سکوتی سنگین میانشان می‌نشیند؛ سکوتی آمیخته با دلتنگی، با خاطراتی که از سال‌های دور و نزدیک در ذهن‌ها زنده می‌شود.

برای نسلی که سال‌ها با صدای او بزرگ شد، فقدانش تنها از دست دادن یک شخصیت سیاسی نیست. برای آنان، او نماد صبری بود که در سخت‌ترین سال‌ها لبخند امید را از چهره‌اش کنار نمی‌گذاشت. نماد استقامتی که در میان طوفان‌ها، کشتی انقلاب را به ساحل آرامش نزدیک می‌کرد.

در این چهل روز، روایت‌های بسیاری از زندگی ساده و نگاه پدرانه‌اش میان مردم دست به دست شده است. از دیدارهای بی‌تکلف با خانواده‌های شهدا تا لحظاتی که با جوانان سخن می‌گفت و آنان را به امید و تلاش فرا می‌خواند. کسانی که در سال‌های مختلف با او دیدار کرده بودند، امروز با چشمانی نمناک از مهربانی نگاهش می‌گویند؛ از آن آرامشی که در کلامش بود و از آن صلابتی که در تصمیم‌هایش دیده می‌شد.

مردم در این روزها، در مساجد، حسینیه‌ها، دانشگاه‌ها و کوچه‌ها و خیابان‌های شهر، یاد او را زنده نگه داشته‌اند. گاه در سکوت یک مجلس یادبود، گاه در میان سخنرانی‌ها و گاه در گفت‌وگوهای ساده میان مردم. نامش هنوز در میان نسل‌ها جاری است؛ در دل پیر مردانی که سال‌های مبارزه را به یاد دارند و در نگاه جوانانی که آینده را با آرمان‌هایی که او از آن سخن می‌گفت، تصور می‌کنند.

چهل روزی که دلتنگی پایان ندارد

می‌گویند بعضی از آدم‌ها وقتی می‌روند، تازه حضورشان بیشتر احساس می‌شود. گویی نبودنشان، جای خالی بزرگی در زمان می‌گذارد. برای بسیاری از مردم، این چهل روز چنین گذشته است؛ روزهایی که هر بار خاطره‌ای از او شنیده می‌شود، دلتنگی تازه‌ای در دل‌ها شکل می‌گیرد.

رهبر شهیدمان سال‌ها از عزت یک ملت سخن گفت. از استقلال، از ایستادگی و از امیدی که باید در دل‌ها زنده بماند. اکنون که چهل روز از رفتنش گذشته است، بسیاری باور دارند که آن سخنان و آن مسیر، تنها به یک زمان و یک نسل تعلق نداشت. راهی بود که قرار بود ادامه پیدا کند.

در شهرهای مختلف، مراسم‌های یادبود همچنان برگزار می‌شود. مردم می‌آیند، فاتحه‌ای می‌خوانند، خاطره‌ای می‌شنوند و با دلی سنگین بازمی‌گردند. برخی در سکوت اشک می‌ریزند و برخی زیر لب از روزهایی می‌گویند که صدای او را از رادیو و تلویزیون می‌شنیدند و حس می‌کردند کسی از جنس خودشان با آنان سخن می‌گوید.

نسل‌ها در گذرند، اما خاطره او جاودانه است

چهل روز گذشته است؛ اما خاطره رهبری که سال‌های طولانی با صبر و بردباری، بار مسئولیتی سنگین را بر دوش کشید، هنوز در ذهن‌ها و دل‌ها زنده است. شاید زمان بگذرد، شاید نسل‌ها تغییر کنند، اما بعضی نام‌ها و بعضی خاطره‌ها در حافظه یک ملت ماندگار می‌شوند.

و اکنون در چهلمین روز این دلتنگی بزرگ، مردم بار دیگر گرد هم آمده‌اند تا یاد رهبری را گرامی بدارند که بسیاری او را «پدر انقلاب» می‌نامیدند؛ مردی که سال‌های عمرش را با ساده‌زیستی، استقامت و دلسوزی برای مردم گذراند.

چهل روز گذشته است… اما برای آنان که با نام و یاد او زیسته‌اند، گویی این داغ هنوز تازه است.

امروز مردم دارالمؤمنین و دارالمجاهدین نیز همگام با دیگر نقاط کشور، در چهلمین روز این داغ بزرگ، به خیابان‌ها آمدند. از نخستین ساعات روز، کوچه‌ها و گذرهای قدیمی شهر حال و هوایی دیگر داشت؛ صدای نوحه و زمزمه دعا در میان کوچه و پس‌کوچه‌ها می‌پیچید و دسته‌های عزاداری یکی پس از دیگری شکل می‌گرفتند.

مردم، پیر و جوان، با چهره‌هایی اندوهگین در این مراسم حضور یافتند. برخی پرچم‌های عزا در دست داشتند و برخی تصاویر و یادگارهایی از سال‌های رهبری آن عالم بزرگ را با خود حمل می‌کردند. فضای شهر آکنده از دلتنگی و یادآوری سال‌هایی بود که صدای آرام و کلام استوار او برای بسیاری از مردم مایه دلگرمی و امید به شمار می‌رفت.

در طول مسیرهای عزاداری، نوحه‌خوانان با صدایی حزن‌آلود از صبر، استقامت و نگاه پدرانه او سخن می‌گفتند و مردم نیز با چشمانی اشکبار آنان را همراهی می‌کردند. برخی از سالمندان شهر که سال‌ها تحولات انقلاب را از نزدیک دیده‌اند، در میان جمعیت ایستاده بودند و با اندوه از روزهایی یاد می‌کردند که نام و سخن او در بزنگاه‌های دشوار، چراغ راه مردم بود.

کوچه‌های شهر امروز حال و هوایی متفاوت داشت و حضور گسترده مردم در مراسم اربعین رهبر شهید امت نشان می‌داد که با گذشت چهل روز از آن وداع تلخ، داغ فقدان او همچنان در دل‌ها تازه است.