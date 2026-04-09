آیین باشکوه «چَمَر و چوپی» در چله رهبر شهید در ملکشاهی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه آیین باشکوه و حماسی «چَمَر و چوپی» به مناسبت چهلمین روز عروج ملکوتی شهدای والامقام «رمضان» و گرامیداشت چله رهبر شهید انقلاب اسلامی با حضور گسترده مردم ولایتمدار، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان و اقشار مختلف در شهرستان ملکشاهی برگزار شد.
این مراسم در مسیر دلگشا به سمت روستای باولگ و روبروی آرامستان باولگ برگزار شد و مردم قدرشناس استان ایلام با حضور پرشور خود بار دیگر ارادت و وفاداریشان را به شهدا و آرمانهای والای انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.
در این آیین، سنت اصیل و کهن «چمر» با همراهی آیین «چوپی» بهصورت باشکوه اجرا شد و طوایف و ایلات مختلف استان در فضایی سرشار از حزن، افتخار و همبستگی، یاد و خاطره رهبر شهید و شهدای گرانقدر را گرامی داشتن.
ایل بزرگ شوهان و ایل ملکشاهی بهعنوان آیینگردانان این مراسم، با حضور گسترده خود جلوهای از اتحاد، همدلی و وفاداری ایلات استان ایلام به فرهنگ ایثار و شهادت را به نمایش گذاشتند.
