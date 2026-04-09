به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حبیبالله غفوری در اجتماع مردم کرمانشاه با تاکید بر لزوم تبدیل پیروزیهای اخیر در برابر آمریکا به یک سند الزامآور بینالمللی، اظهار کرد: هیچکس به آمریکا اعتماد نکرده و نخواهد کرد و هر کس بگوید مسئولان ما به دشمن اعتماد کردهاند، بدانید خودش همدست اسرائیل است.
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه افزود: اکنون زمان آن رسیده است که به دستور و فرمان رهبر معظم انقلاب، نظام مقدس جمهوری اسلامی و مسئولان صادق و انقلابی ما این پیروزیهای بزرگ را به یک سند ماندگار و الزامآور بینالمللی تبدیل کرده و برای همیشه شر آمریکا را از سر جبهه مقاومت و ملتهای مظلوم کوتاه کنند.
وی با بیان اینکه دشمن، غدار و خیانتکار است و کسی سر سوزنی به آن اعتماد ندارد، تصریح کرد: جنگ و صلح فقط در اختیار و حیطه اختیارات رهبر معظم انقلاب است و بدون اذن ایشان هیچیک از مسئولین حق تصمیمگیری در این حوزهها را ندارند.
حجتالاسلام غفوری با هشدار در خصوص توطئه ایجاد اختلاف در صفوف ملت، خاطرنشان کرد: دشمن میخواهد با صحبتهایی که پشت مسئولین را خالی میکند، در جامعه نفاق ایجاد کند. هر کس را دیدید که بین صفوف ملت ایجاد اختلاف میکند، بدانید همدست دشمن است.
وی با تاکید بر یکپارچگی ملت ایران بیان کرد: این ملت منسجم تا رسیدن به پیروزی نهایی همراه با نیروهای مسلح و مسئولان خدوم، به صورت ید واحد و حسب وصیت امام شهید در صحنه خواهد بود و همه موظفیم انسجام ملی را زیر سایه رهبری و پرچم اقتدار جمهوری اسلامی حفظ کنیم.
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه در پایان با اشاره به مراسم چهلمین روز شهادت رهبر انقلاب گفت: ای امام شهید، امروز در روز چهلم شما عهد میبندیم که با همین انسجام و اقتدار این پرچم عزت را همچنان در اهتزاز نگه داشته و با پیروزی کامل بر استکبار و بیرون راندن دشمن از منطقه، آن را به دست صاحب اصلیاش امام زمان (عج) بسپاریم.
