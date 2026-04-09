تبعیت از رهبری راه عبور از برهه حساس کنونی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در پی آتش بس میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، حجت‌الاسلام حمیدشهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در بیانیه ای، امت اسلامی را به وحدت و همبستگی دعوت کرد.

متن بیانیه دبیرکل به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

در پی تحولات اخیر و اعلام آتش‌بس، ضروری است با نگاهی هوشمندانه و مسئولانه به شرایط پیش‌آمده، بر اصول بنیادین وحدت و همبستگی در امت اسلامی تأکید گردد.

بی‌تردید راه پرافتخار رهبر شهید، که عمر خود را در مسیر عزت، استقلال و دفاع از آرمان‌های والای اسلامی صرف نمود، همچنان تداوم خواهد داشت و این مسیر نورانی با اراده مستحکم ملت‌های مسلمان ادامه خواهد یافت.

در این برهه حساس، تبعیت از رهنمودها و تصمیمات حکیمانه مقام معظم رهبری، به‌عنوان محور وحدت و هدایت، بر همگان لازم و ضروری است. حفظ انسجام ملی و پرهیز از هرگونه اختلاف، زمینه‌ساز خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان خواهد بود.

اینجانب ضمن تقدیر و تشکر از تدابیر مسئولان محترم، از تلاش‌های مجاهدانه دولت و ایستادگی و آمادگی نیروهای مسلح که با اقتدار از امنیت و منافع کشور صیانت نمودند، صمیمانه قدردانی می‌نمایم. همچنین از ملت شریف برای همراهی، بصیرت و حمایت آگاهانه‌شان سپاسگزارم.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در سایه وحدت و همدلی، شاهد تثبیت صلح، اقتدار و پیشرفت روزافزون جهان اسلام باشیم.