کاهش بیش از ۵۰ درصدی شکایات مردمی از آموزش و پرورش لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله فرضیپور ظهر پنجشنبه در گفتوگو با رسانهها با تشریح نتایج تحلیل دادههای سه سامانه «پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش»، «سامد استانداری» و «سازمان بازرسی»، از کاهش چشمگیر حجم شکایات مردمی خبر داد.
کاهش ۵۳.۳۹ درصدی شکایات در سامانه وزارت
فرضیپور با اشاره به تحلیل آماری شکایات ثبتشده در سامانه پاسخگویی وزارت آموزش و پرورش، اظهار داشت: این سامانه در مقایسه سال ۱۴۰۴ با سال ۱۴۰۳، کاهش ۵۳.۳۹ درصدی را تجربه کرده است.
به گفته وی، این میزان کاهش بیسابقه نشان میدهد سیاستهای اصلاحی و تمرکز بر پاسخگویی مستقیم به مطالبهگران به ثمر نشسته است.
کاهش ۵۲.۹ درصدی شکایات در سامانه سامد استانداری
رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات تأکید کرد: کاهش قابل توجه حجم شکایات، بیانگر بهبود تعامل با مردم و ارتقای اعتماد عمومی است.
فرضیپور در ادامه به وضعیت سامانه سامد استانداری اشاره کرد و افزود: بررسی دادهها نشان میدهد در این بستر نیز میزان شکایات سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ با کاهش ۵۲.۹ درصدی مواجه بوده است.
وی ادامه داد: این روند نشان میدهد که ارتباطات مردمی شکل مؤثرتری به خود گرفته است.
رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش لرستان خاطرنشان کرد: کاهش چشمگیر شکایات در سامانه سامد، نشاندهنده اثربخشی سیاستهای پاسخگویی مستقیم و تلاش مجموعه آموزش و پرورش برای حل مسائل در اولین فرصت ممکن است.
کاهش ۴۵.۶۵ درصدی شکایات در سامانه سازمان بازرسی
وی همچنین از کاهش ۴۵.۶۵ درصدی شکایات ثبتشده در سامانه سازمان بازرسی خبر داد و این را نشانهای از حرکت دستگاه آموزش و پرورش به سمت حل و فصل پیشگیرانه مسائل و شفافیت بیشتر عنوان کرد.
فرضیپور افزود: کاهش شکایات در سامانه سازمان بازرسی نشان میدهد که آموزش و پرورش لرستان به سمت حل و فصل پیشگیرانه مسائل حرکت کرده است؛ یعنی بسیاری از مشکلات قبل از آنکه به مرحله شکایت رسمی برسند، در مراحل اولیه شناسایی و رفع میشوند.
رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش لرستان تأکید کرد: مجموعه این کاهشها، گویای افزایش رضایتمندی، اعتماد و سرمایه اجتماعی در تعامل میان مردم و مجموعه آموزش و پرورش است.
فرضیپور در پایان خاطرنشان کرد: تلاش برای تسهیل پاسخگویی، کوتاه کردن فرآیندها و پیگیری دقیق موارد مطرحشده همچنان ادامه دارد تا این روند رو به رشد تقویت شود. آموزش و پرورش لرستان مصمم است با بهبود مستمر عملکرد و پاسخگویی به موقع، اعتماد عمومی را بیش از پیش جلب کند.
