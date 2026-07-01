ثبت ۱۲ هزار شکایت در سامانه آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، رضا روستایی، با استناد به بررسی بیش از ۱۲ هزار فقره شکایت ثبت‌شده در سامانه تخصصی وزارت آموزش و پرورش، بر نقش کلیدی این سامانه در ارائه تصویری شفاف از چالش‌ها و فرصت‌های بهبود نظام آموزشی و فراهم‌سازی زمینه اصلاح رویه‌های کلان تأکید و تصریح کرد: سامانه پاسخگویی به شکایات از طریق درگاه my.medu.ir در دسترس مخاطبان قرار دارد و شکایات در حوزه‌های آموزشی، پرورشی، رفتاری، حقوقی، اداری و مالی را پوشش می‌دهد.

وی افزود: این سامانه نه‌تنها امکان ثبت و پیگیری شکایات را فراهم کرده، بلکه با ارائه پاسخ‌های مستند بر اساس آیین‌نامه‌ها و همچنین اطلاع‌رسانی دقیق درباره مراحل رسیدگی، سطح مطلوبی از شفافیت را ایجاد کرده است.

مدیرکل ارزیابی عملکرد با اشاره به رویکرد یکپارچه این سامانه تصریح کرد: پس از ثبت هر شکایت، موضوع به‌صورت هوشمند به واحدهای مربوط در استان‌ها یا ستاد ارجاع می‌شود و پیگیری‌های میدانی و تلفنی نیز برای حصول نتیجه مطلوب انجام می‌گیرد. این فرآیند منسجم، زمینه شناسایی مشکلات ساختاری و تکرارشونده را فراهم کرده و اصلاح آن‌ها را در سطح سیاست‌گذاری قرار داده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: مدت زمان پاسخگویی، درصد شکایات پاسخ‌داده‌شده در بازه زمانی تعیین‌شده و امکان مشاهده وضعیت پرونده توسط شاکی، از جمله شاخص‌های کلیدی تحلیل عملکرد این سامانه محسوب می‌شوند. نتایج یک‌ساله نشان‌دهنده استقبال گسترده مخاطبان و کارایی نسبی فرآیندهای رسیدگی است.

روستایی در پایان تأکید کرد: وزارت آموزش و پرورش با تقویت این سامانه، عزم جدی خود را برای شنیدن صدای معلمان، دانش‌آموزان و اولیا به نمایش گذاشته است و از تمامی ذی‌نفعان دعوت می‌کند با ثبت دقیق و مستند شکایات و پیشنهادهای خود، در بهبود کیفیت نظام آموزشی کشور مشارکت فعال داشته باشند.