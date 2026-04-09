به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان تهران، یونس طرهانی معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان تهران در امور زندان‌ها با حضور در زندان‌های ورامین و قزلحصار از بخش‌های مختلف این مجموعه‌ها بازدید به عمل آورد و ضمن بررسی روند رسیدگی به وضعیت مددجویان، بر شناسایی سریع زندانیان واجد شرایط استفاده از نهادهای ارفاقی و پیگیری آزادی محکومان مالی واجد شرایط تأکید کرد.

وی با حضور در بخش‌های مختلف این دو ندامتگاه و گفت‌وگو با مسئولان و کارکنان، روند اجرای سیاست‌های قضایی و اقدامات انجام شده برای بهبود شرایط مددجویان را مورد بررسی قرار داد.

همچنین طی نشست‌های جداگانه‌ای با مسئولان هر یک از زندان‌های مورد بازدید، بر ضرورت شناسایی سریع زندانیان واجد شرایط بهره‌مندی از نهادهای ارفاقی از جمله مرخصی، آزادی مشروط و سایر تسهیلات قانونی تأکید شد و مقرر گردید درخواست‌های این افراد در اسرع وقت برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شود.

در این نشست‌ها، همچنین بر پیگیری وضعیت محکومان مالی تأکید شد و مسئولان زندان موظف شدند محکومان مالی تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان و محکومان مهریه تا دو سکه را با توجه به هماهنگی‌های انجام شده، برای تأمین مبلغ محکوم‌به، به ستاد دیه معرفی کنند تا در صورت فراهم شدن شرایط، زمینه آزادی آنان فراهم شود.

این بازدید در راستای نظارت مستمر دستگاه قضایی بر وضعیت زندان‌ها و تسهیل بهره‌مندی زندانیان واجد شرایط از ظرفیت‌های قانونی انجام شد.