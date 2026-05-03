آخرین کمک رهبر شهید به زندانیان غیرعمد یک هفته قبل از شهادت

به گزارش خبرگزاری مهر، چراغ جشنهای گلریزان آزادی زندانیان غیرعمد ویژه ایام رمضان که هر ساله از سوی قائد شهید روشن میشد در ماه سپری شده نیز بار دیگر با حمایت گرانسنگ ۵ میلیارد تومانی ایشان معنویت و برکت دیگری یافت تا تنها در ماه عروج آن پیشوای فرزانه و زیر سایه سنگین جنگ افزون بر یکهزار زندانی بدهکار مالی یا محکوم به پرداخت دیات ناشی از جرایم غیرعمد از بند حبس رهایی یافته و به آغوش پرمهر خانواده بازگردند.
افزون بر فعال شدن بخش تخصیص وجوهات شرعی دایر بر خمس، زکات، کفارات، رد مظالم، نذورات یا صدقات به زندانیان غیرعمد تحت حمایت ستاد دیه در پایگاه اطلاعرسانی امام خامنهای، به صرف دغدغه قلبی و محبت همیشگی امام دوم انقلاب به این نهاد حمایتی، در سفرهای استانی ایشان به کرمانشاه و خراسانشمالی هم طبق آمار زندانیان جرایم غیرعمد از مواهب اختصاصی این عزیمت نورانی مراکز استان مستفیذ گردیده و برای نمونه با کمک ۵ میلیاردی رهبر انقلاب در سفر تاریخی به کرمانشاه تعداد ۲۴۰ محبوس غیرعمد و با اهداء مبلغ یک میلیارد تومان در سفرشان به بجنورد در تاریخ نوزده مهر سال ۱۳۹۱ تعداد ۱۲۵ بدهکار مالی سرپرست خانواده، با پیگیری فوری و مجدانه معمار عظیمالشان ایران نوین از بند زندان آزاد شدند.
تقدیر از دستاندرکاران حوزه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در خطبههای نماز عید فطر سال ۱۳۹۶ نمونه ذیقیمت دیگری از توجه آن قائد جانفدای امت نسبت به دغدغه زندانیان جرایم غیرعمد و خانوادههای نیازمند آنها بود که در کنار تجویز تخصیص اعتبار فطریه به این قبیل از مددجویان غیربزهکار در اذهان باقی ماند.
رهبر الهی ایران در پاسخ به استفتائی در خصوص وجوهات شرعی زکات فطره میفرمایند: «این کمک را در صورت موردی میتوان به عنوان هدیه به فرد مستند یا خانواده محبوس گرفتار بند بدهند و لازم نیست صرفاً در اعطای زکات به او یا نمایندهاش گفته شود که این مبلغ زکات فطره است اما باید در نیت قصد زکات فطره باشد».
دوم تیر ماه ۱۴۰۳ در آستانه ایام شهادت مظلومانه دکتر آیتالله بهشتی و روز قوه قضائیّه، امام خامنهای در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه بر حسب همین رویه حمایتی مسئله مساعدت به زندانیان غیرعمد را این گونه مطرح فرمودند: یک توصیهی دیگری که من قبلاً هم عرض کردهام، سرعت رسیدگی به پروندههایی است که دارای بازداشتی و زندانی است. گاهی اوقات یک گزارشهایی به دفاتر مردمی ما میرسد که نگرانکننده است؛ کسی در زندان است، پروندهاش هم در جریان است، منتها آن سرعت لازم در رسیدگی پرونده مشاهده نمیشود. خب این زندانی سختی میکشد دیگر، بالاخره باید زودتر تکلیف [او] معلوم بشود؛ این یک نکتهی بسیار مهمّی است. یا بعضیها مشکلشان در داخل زندان مشکل لاینحلّی است؛ کسی به خاطر یک مشکل مالی افتاده زندان، و چون نمیتواند [بدهیاش را] بدهد، این بدهکاری مالی روزبهروز دارد افزایش پیدا میکند، به همین نسبت زندان هم طولانیتر میشود. بعضیها را انسان نگاه میکند میبیند تا آخر عمر باید اینها در زندان بمانند، آخرش هم پول داده نمیشود؛ این باید یک جوری علاج بشود. بنده یک وقتی قبلاً به قوّهی قضائیّه گفتم که شما در یک مواردی حتّی از وجوهات میتوانید و حق دارید این پولها را اداء کنید؛ بنده نسبت به خرج سهم امام از وجوهات خیلی سختگیری دارم؛ یعنی مسجد و مانند اینها که میخواهند بسازند من اجازه نمیدهم از سهم امام بسازند، امّا معتقدم از وجوهات حتّی میشود برای یک چنین مواردی استفاده کرد؛ مشکل را باید حل کرد، باید علاججویی کرد.
بنابر اعلام این خبر طبق جدول پیوست از مهر ۱۳۸۵ که رهبر فقید انقلاب آیتالله خامنهای (ره) نخستین کمک نقدی ارزشمند خود را در قالب برپایی چهاردهمین جشن گلریزان ستاد دیه کشور به دوازده زندانی نیازمند بذل محبت داشتند تا آخرین واریزی معظمله در سوم رمضانالمبارک سپری شده در مجموع طی ۲۰ مرحله برای استخلاص ۳۴۴ زندانی با جرایم غیرعمد رقمی معادل ۱۶۵.۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ستاد دیه کشور منظور داشتند که آخرین کمک امام خامنهای به مددجویان یاد شده در قالب بسته ۵ میلیارد تومانی یکهفته پیش از شهادت ایشان صورت پذیرفته است. البته این تعداد اعلامی با واریزی مستقیم آن امام شهید صورت پذیرفته و الا تعداد محبوسانی که به برکت وجوهات شرعی اهدایی دفتر ایشان و یا برخی هدایای قائد شریف منجمله انگشتری، چفیه و نظایرهم در قالب همت عالی از سوی ورزشکاران ،هنرمندان و دیگر چهرهها به فروش رسیده و صرف آزادی زندانیان غیرعمد شدهاند این جمعیت مساعدت شده به برکت معظمله را از شمارش خارج ساخته است.
فهرست کمک های اهدایی رهبر شهید انقلاب به «جشن های گلریزان ستادمردمی دیه کشور»
