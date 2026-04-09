به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف امروز پنج‌شنبه ۲۰ فروردین ماه در حاشیه بازدید ژان آرنو فرستاده شخصی دبیرکل سازمان ملل در امور خاورمیانه از بخش‌های آسیب‌دیده دانشگاه شریف گفت: من قصد دارم به دانشجویان شریف که افتخار ایران در دنیا هستند، بگویم که ببینید با خانه شما چه رفتاری کردند و شما باید صدای بلندی برای تنویر افکار عمومی جهان برای عکس‌العمل جدی نسبت به خانه علم باشید.

وی مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه شریف را میراث دانش‌آموختگان شریف دانست و گفت: این مرکز به بخش‌های مختلف کشور خدمات ارائه می‌کرد و یک مرکز نوستالژیک و تاریخچه ورود کامپیوتر به دانشگاه‌ها بوده چراکه اولین تجهیزات محاسباتی به این دانشگاه وارد شده است.

وی ادامه داد: موزه‌ای در این مرکز وجود داشته و از ورود اولین تجهیزات کامپیوتر در این مرکز قرار داشته است.

وزیر علوم اظهار کرد: دشمن یک کشور ریشه‌دار و صاحب تاریخ و تمدن را نمی‌تواند تحمل کند چون بی ریشه است. ایران ۷ هزار سال تاریخ و ۲ هزار سال سابقه دانشگاهی در عالم می‌درخشد جای تأسف است که هیچ اصل حقوقی و اخلاقی رعایت نمی‌شود. اصل تجاوز به سایر کشورها از نظر موازین بین‌المللی غیرقانونی است ولی در صورت تجاوز نیز باید بین نظامیان و غیرنظامیان تفکیک و بین مراکز نظامی و غیرنظامی تفکیک قائل شد.

سیمایی صراف در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد حفاظت از داده‌ها و اطلاعات گفت: بخشی از اطلاعات و داده‌های مرکز ict شریف تا حدودی ذخیره شده و بکاپ دارند و اقدامات احتیاطی برای حفظ دیتاها انجام شده بود و متاسفانه تجهیزات سخت‌افزاری از بین رفته است.

وی اولین قدم در راه پیگیری حقوقی حمله به مراکز علمی را مستندسازی دانست و ادامه داد: باید مطابق استانداردهای بین‌المللی و محاکم خارجی و ضوابط کمیسیون غرامات سازمان ملل این روند را پیگیری کرد. این اقدامات انجام شده و کمیسیون ملی یونسکو مستندسازی مناسبی درباره اماکن تاریخی و میراثی آسیب‌دیده انجام داده و دانشگاه‌ها نیز مأمور شده‌اند خسارات را با جزئیات لازم برای تشکیل پرونده‌های حقوقی بین‌المللی مستندسازی کنند و همچنین دولت نیز به صورت مستقیم در محاکم بین‌المللی شکایت ثبت خواهد کرد و غرامت خواهد خواست.

وزیر علوم در مورد برنامه برای بازسازی این مراکز گفت: کشورها و ملت‌های هوشمند بعد از حمله ویرانگر و جنگ‌ها به نهاد علم و فناوری اولویت می‌دهند؛ چرا که توسعه کشور در گرو توسعه علمی است. انشالله دولت چهاردهم نیز همین رویکرد را دنبال خواهد کرد.

شرط بازگشت به آموزش حضوری

وزیر علوم درباره وضعیت آموزش دانشگاه‌ها تصریح کرد: آموزش‌ها از روز شنبه به‌صورت مجازی آغاز شده است، اما زمان بازگشت به آموزش حضوری منوط به تأمین امنیت کامل برای دانشجویان و استادان خواهد بود.

وی افزود: تا زمانی که از امنیت محیط‌های دانشگاهی اطمینان حاصل نشود، امکان برگزاری کلاس‌های حضوری وجود ندارد.

تقویت زیرساخت‌های علمی با تمرکز بر فناوری‌های نوین

سیمایی صراف با اشاره به برنامه‌های توسعه علمی کشور اظهار کرد: حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی با فناوری‌های جدیدتر، ظرفیت بیشتر و با عزم جدی‌تر از سوی استادان، پژوهشگران و دانشجویان ایرانی توسعه خواهد یافت و این مسیر با قدرت ادامه پیدا می‌کند.

ناکامی دشمن در تضعیف اقتدار علمی ایران

وزیر علوم با بیان اینکه هدف دشمن از حمله به مراکز علمی، تضعیف اقتدار علمی کشور بوده است، گفت: دشمن فهمید که ما علاوه بر اقتدار نظامی اقتدار علمی داریم و دشمن در صدد کندن ریشه‌های این اقتدار بود که موفق نشد.

وی افزود: ایران با برخورداری از میلیون‌ها دانش‌آموخته، صدها هزار دانشجو، استاد و پژوهشگر، دارای شبکه‌ای گسترده از علم و فناوری است که با تخریب چند ساختمان یا ترور چند استاد از بین نخواهد رفت.

زمان‌بندی آزمون‌ها منوط به امتحانات نهایی دانش‌آموزان است

سیمایی صراف درباره زمان برگزاری آزمون‌ها نیز گفت: در خصوص آزمون‌های سراسری و کارشناسی ارشد، تصمیم‌گیری نهایی منوط به وضعیت برگزاری امتحانات نهایی آموزش و پرورش است، چراکه سوابق تحصیلی در نتایج تأثیرگذار است.

وی افزود: زمان دقیق آزمون کارشناسی ارشد به‌زودی از سوی سازمان سنجش اعلام خواهد شد و نتایج آزمون دکتری نیز اعلام شده است.