رضا رحیمپور در گفتوگو با خبرنگار مهر، به تحلیل درخواست آتشبس و پذیرش پیشنهاد ۱۰ مادهای جمهوری اسلامی ایران از سوی دشمنان انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: این درخواست آتشبس که از سوی دشمنان صورت گرفته، نشانهای از ضعف و استیصال آنان در برابر ملت ایران است و میتواند به عنوان یک پیروزی بزرگ سیاسی و نظامی برای ما محسوب شود
وی ابراز کرد: پذیرش آتشبس از سوی دشمن، آن هم با در نظر گرفتن شروط جمهوری اسلامی، نشاندهنده این است که آنها در میدان نبرد توان مقابله با ایران را ندارند و ناکارآمدی خود را در عمل نشان دادهاند. علیرغم اینکه این دشمنان خود را ابرقدرت جهانی مینامند و از قدرت نظامی و اقتصادی خود سخن میگویند، اما پس از چهل روز جنگ نتوانستهاند به اهداف خود برسند و به ناچار به درخواست آتشبس روی آوردهاند.
دبیر حزب موتلفه اسلامی استان زنجان به تجربیات گذشته ایران با استکبار جهانی و آمریکا اشاره و تصریح کرد: ما دو تجربه مذاکره با این دشمنان داریم که در هر دو مورد، دشمن پایبندی به تعهدات را زیر پا گذاشته و به توافقات عمل نکرده است، بنابراین، با وجود اعلام آتشبس، ما باید با احتیاط به این موضوع نگاه کنیم و به دشمن هیچ اعتمادی نداشته باشیم.
وی با بیان اینکه با وجود همه توطئهها و ادعاهای دشمنان، ملت ایران پیروز میدان است و تاریخ در حال ثبت این پیروزی به عنوان یک نشانه از شکست ابرقدرتها خواهد بود، تاکید کرد: ما باید به هوشیاری خود ادامه دهیم و اجازه ندهیم که خصومتهای گذشته، ما را فریب دهد؛ چراکه دشمن به خوبی میداند که در جنگ با ملت ایران شکست خورده و این خود یک پیروزی واقعی برای ما به حساب میآید.
دلایل شکست دشمن در جنگ و وضعیت شکننده آتشبس
رحیمپور در مورد دلایل شکست دشمن در جنگ اخیر و اهمیت ایستادگی ملت ایران و پاسخ محکم رزمندگان اسلام اظهار کرد: شکست دشمن در این جنگ به دلایل متعددی برمیگردد، از جمله مقاومت و ایستادگی ملت غیور ایران و همچنین پاسخهای کوبندهای که نیروهای مسلح به آنان دادهاند. در واقع، توانستیم عرصه را بر دشمن تنگ کنیم به گونهای که پیشبینی آن را هم نمیکردند.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران هم اعلام کرده که تا زمانی که شروط ما، که در آن ۱۰ ماده ذکر شده، محقق نشود، این آتشبس بسیار شکننده خواهد بود. این موضوع در حالی است که ما به دشمنان اعتماد نداریم و این آتشبس را نیز تنها به درخواست میانجیها و به رغم بیاعتمادی تقریباً پذیرفتهایم.
این فعال سیاسی افزود: هدف ما از این اقدام این است که دنیا متوجه شود جمهوری اسلامی ایران دنبال صلح جهانی و منطقهای است، اما این صلح باید بر مبنای عقلانیت و احترام به حقوق ملتها باشد. در صورت رعایت این اصول، ایران آماده است تا در میز مذاکره بنشیند و توافق کند.
وی با تأکید بر نقض آتشبس از سوی دشمنان، خاطرنشان کرد: در چند ساعت گذشته شاهد نقض آتشبس از سوی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا بودهایم. یکی از شروط ما عدم تکرار جنگ و عدم حمله به لبنان بود، اما متأسفانه لبنان مجدداً مورد حمله وحشیانه دشمن قرار گرفت و جمهوری اسلامی این اقدام را غیرقابل قبول میداند.
رحیمپور تصریح کرد: اگر قرار است آتشبس برقرار باشد، هر دو طرف باید بهویژه دشمنان بیتعهد و بیاخلاق مانند آمریکا و رژیم صهیونیستی به قولهای خود پایبند باشند. جمهوری اسلامی ایران از ساعتهای اولیه آتشبس را رعایت کرده، اما دشمنان همواره به وعدههای خود عمل نکردهاند.
پیروزیهای نظامی و همبستگی ملی ایران در جنگ اخیر
وی به بررسی دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در جنگ اخیر و مقاومت و همبستگی ملی به عنوان عامل کلیدی در پیروزیها اشاره و اظهار کرد: در این چهل روز، جمهوری اسلامی ایران با تمام قوا در میدان جنگ، خیابانها و پایگاههای نظامی حاضر بوده و رزمندگان ما با شجاعت به سمت سرزمینهای اشغالی و همچنین پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه شلیک کردند و پاسخهای کوبنده و محکمی به دشمن دادند.
دبیر حزب موتلفه استان زنجان ادامه داد: این اقدامات، به ویژه روحیه و همبستگی ملی که مردم در حمایت از نظام جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح به نمایش گذاشتند، موجب وحشت دشمن شد.
رحیمپور به دستاوردهای نظامی کشور اشاره و بیان کرد: ما این آتشبس را یک پیروزی میدانیم زیرا در میدان جنگ توانستیم با وجود تمامی جنگافزارهای مدرن دشمن، از جمله هواپیماهای اف ۳۵ که به طور خاص طراحی شده بودند تا از دید رادارها پنهان بمانند، چندین فروند از این هواپیماها و پهپادهای دشمن را منهدم کنیم. این نشان میدهد که جمهوری اسلامی ایران در مقابله به مثل نظامی، دست برتر را دارد.
وی بر تسلط ایران بر شاهراههای اقتصادی منطقه تأکید کرد و گفت: با کنترل آبراه خلیج فارس و تنگه هرمز، ما توانستهایم اقتصاد جهانی و منطقهای را با چالشهای عظیم مواجه کنیم. بدین ترتیب، ما به نوعی گلوی اقتصادی دشمنان را گرفتهایم و این یکی از نکات قوت و برتری ما به حساب میآید.
رحیمپور تصریح کرد: بیش از همه، همبستگی ملی و حضور مردم در صحنه، مولفه اصلی قدرت ایران در برابر ابرقدرتهای جهانی است. این عوامل، جمهوری اسلامی ایران را قادر ساخت تا با اقتدار در برابر تهدیدات ایستادگی کند و نشان دهد که ملت ایران در هر شرایطی پای نظام خود ایستاده است.
ضرورت مراقبت و ایستادگی در مذاکرات
وی با بیان اینکه مسئولین و تصمیمگیران کشور باید مراقبتهای لازم را به عمل آورند، ابراز کرد: باید به یاد داشته باشیم که این آتشبس ممکن است هر لحظه شکننده شود و در روزهای اولیه نیز دشمن نشان داده که قابل اعتماد نیست. بنابراین، لازم است فریب ترفندهای دشمن را نخوریم.
این فعال سیاسی ادامه داد: دشمن ما دروغگو و بیتعهد است و هر آنچه که میگوید ممکن است باز تغییر کند. با این دیدگاه باید در مذاکرات وارد شویم و محکم بر روی اصول و پیشنهادهای ۱۰ مادهای جمهوری اسلامی ایران ایستادگی کنیم و کوتاه نیاییم و تضمینهای محکمی از دشمن دریافت کنیم.
وی همچنین بر اهمیت حفظ اصول و ارزشهای کشور تأکید کرد و گفت: هر گونه مذاکره باید بر مبنای احترام متقابل و منافع ملی باشد. ما تنها زمانی به مذاکرات ادامه خواهیم داد که روشن باشد دشمن به تعهدات خود پایبند است و به حقایق موجود احترام میگذارد.
رحیمپور بر لزوم هوشیاری و دقت عمل در مذاکرات تأکید کرد و گفت: این مسئله به ویژه در شرایط فعلی، هم از لحاظ سیاسی و هم اقتصادی، بسیار مهم است. ما باید همواره در مقابل دشمنان خود هوشیار باشیم و از منافع ملی دفاع کنیم.
ضرورت واکنش جامعه جهانی به نقض حقوق بشر
وی با اشاره به اصول اخلاقی انسانی و قوانین بینالمللی، اظهار داشت: حمله به مراکز غیرنظامی و درمانی از سوی هر کشوری، نقض آشکار این اصول است و از اندیشمندان سیاسی و فعالان حقوق بشر انتظار میرود که در مواجهه با درد و رنج انسانی ساکت نباشند.
دبیر حزب موتلفه اسلامی استان زنجان افزود: به ویژه در شرایطی که کشورها در معرض حمله قرار میگیرند، لازم است حملات به بیمارستانها و مراکز درمانی به شدت محکوم شود اما متأسفانه ما شاهد بودیم که در لبنان، چندین بیمارستان تحت حمله قرار گرفت و بیش از ۲۵۰ نفر از مردم بیگناه جان خود را از دست دادند
وی تصریح کرد: این نوع جنگ و نبرد، نه تنها از لحاظ انسانی غیرقابل قبول است، بلکه در تضاد با ادعاهای جامعه جهانی در خصوص حقوق بشر و عدالت اجتماعی قرار دارد. سازمانهای بینالمللی و دانشگاهیان باید در این زمینه صدای خود را بلند کرده و این جنایت را محکوم کنند
رحیمپور به شکلگیری سازمان ملل پس از جنگ جهانی دوم اشاره کرد و گفت: تاسیس سازمان ملل به امید برقراری نظم و قواعد انسانی در جهان بوده است، اما اکنون شاهد بازگشت به قواعد جنگلی و نظام آنارشیستی هستیم. این نوع رفتارها به ملتها و تمدنها آسیب میزند و تاریخ گواهی بر این واقعیت دارد.
وی همچنین به اظهارات نتانیاهو و ترامپ اشاره کرد و گفت: این افراد باید بدانند که تمدنها با حمله و تجاوز از بین نمیروند. اقداماتی که اکنون صورت میگیرد، بازتابی از دورانهای تاریک تاریخ است، شبیه به روشهای وحشیانهای که در گذشته توسط مغولها انجام میشد که اکنون بدتر نیز شده است.
رحیمپور بر ضرورت ایستادگی جامعه جهانی در برابر این نوع رفتارها تأکید کرد و گفت: اگر امروز جامعه بینالملل اقدامی قاطع انجام ندهد، فردا ممکن است این وحشیگریها به دیگر نقاط جهان سرایت کند. ما باید همگام با تاریخ، مدافع حقوق بشری باشیم که بنیاد آن بر عدالت و احترام به زندگی انسانی استوار است.
