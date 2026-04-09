اعزام ۱۶ تیم عملیاتی برای رفع خاموشی غرب مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر نصیری عصر پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران از وقوع اختلال در شبکه انتقال برق در غرب استان خبر داد و گفت: خاموشی ایجادشده در برخی مناطق نور، نوشهر و چالوس به‌دلیل بروز اتصالی در شبکه ۲۳۰ کیلوولت بوده و روند وصل مجدد مشترکان با سرعت در حال انجام است.

وی با اشاره به قطعی برق در بخش‌هایی از این سه شهرستان اظهار کرد: به‌دنبال بروز نقص فنی در شبکه انتقال، بخشی از مشترکان در مناطق یادشده از مدار خارج شدند که بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم‌های عملیاتی وارد عمل شدند.

وی با بیان اینکه عملیات رفع خاموشی به‌صورت هم‌زمان در چند نقطه آغاز شد، افزود: ۱۶ تیم فنی برای بازگرداندن پایداری شبکه و وارد مدار کردن پست‌های فوق توزیع به منطقه اعزام شدند و تاکنون بخش قابل توجهی از مشترکان مجدداً برق‌دار شده‌اند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای مازندران ادامه داد: در حال حاضر، قطعی برق در برخی نقاط از جمله بخش‌هایی از شهرهای نور، رویان و چمستان همچنان ادامه دارد که طبق پیش‌بینی انجام‌شده، حداکثر تا یک ساعت آینده این مناطق نیز به شبکه سراسری متصل خواهند شد.

نصیری با تأکید بر تداوم تلاش تیم‌های عملیاتی خاطرنشان کرد: اقدامات لازم برای پایداری کامل شبکه با جدیت در حال پیگیری است تا شرایط به حالت عادی بازگردد.