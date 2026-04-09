۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۱۴

عملیات خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده در محدوده کمربندی خرم‌آباد

خرم‌آباد- روابط عمومی سپاه حضرت ابوالفضل علیه السلام لرستان از عملیات خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده در محدوده کمربندی خرم‌آباد و پادگان شهید بهشتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در اطلاعیه روابط عمومی سپاه حضرت ابوالفضل علیه السلام استان لرستان طی عصر امروز پنج شنبه آمده است:«به اطلاع هم استانی های عزیز می‌رساند، در راستای پاکسازی و ایمن‌سازی مناطق آسیب‌دیده از حملات دشمن، تیم‌های تخصصی تشخیص و خنثی اقدام به منفجر کردن کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده در محدوده کمربندی خرم آباد، پادگان شهید بهشتی خواهند کرد.

این عملیات به منظور رفع خطر امروز پنج شنبه ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ از ساعت ۱۷:۳۰ عصر انجام می‌شود.

به علت قدرت انفجار این مهمات، احتمال شنیده‌شدن صدای مهیب آن در بخش‌ها و مناطق مجاور وجود خواهد داشت، که جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان نیست و وضعیت منطقه کاملاً تحت کنترل می‌باشد.»

    ۱۶:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      تا مدتها وضعیت همین خواهد بود مرگ بر اسرائیل

