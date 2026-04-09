به گزارش خبرنگار مهر، نماز جمعه این هفته خرم‌آباد، همزمان با اربعین امام شهید امت، روز جمعه ۲۱ فروردین ۱۴۰۵ در مصلای الغدیر خرم‌آباد برگزار می‌شود.

در حاشیه این مراسم عبادی-سیاسی آئین سوگواری اربعین امام شهید امت، به مناسبت چهلمین روز شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، برگزار می‌شود.

نمازگزاران با حضور در این مراسم، بار دیگر با آرمان‌های شهدا و رهبر شهید تجدید میثاق خواهند کرد.

حضور قاریان، مداحان و هیئات عزاداری شهر خرم‌آباد

این مراسم معنوی با حضور قاریان برجسته، مداحان اهل بیت (ع) و هیئات عزاداری شهر خرم‌آباد همراه خواهد بود.

تلاوت قرآن، مرثیه‌سرایی و سینه‌زنی در رثای رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان، فضایی معنوی و پرشور به این مراسم خواهد بخشید.

این مراسم در حاشیه نماز جمعه روز جمعه ۲۱ فروردین ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰:۳۰ صبح در مصلی الغدیر خرم‌آباد آغاز می‌شود.

از عموم نمازگزاران و مردم ولایتمدار خرم‌آباد برای شرکت در این مراسم دعوت شده است.

این مراسم در مصلی الغدیر خرم‌آباد برگزار می‌شود و ورود نمازگزاران از درب خیابان انقلاب امکان‌پذیر است.

خطبه‌های نماز جمعه این هفته خرم‌آباد توسط حجت‌الاسلام سید احمد رضا شاهرخی، نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم‌آباد، ایراد می‌شود.