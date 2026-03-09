خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: نزدیک به ده روز از حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جهانخوار علیه ملت ایران اسلامی می گذرد حملاتی که به شهادت حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (رض) رهبر شهید انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان نظامی و مردم عادی به خصوص دانش آموزان بیگناه و افراد غیرنظامی منجر شد.

مردم استان سمنان اما از همان روز نخست در سوگ رهبر شهیدشان و دیگر شهدای ایران اسلامی، در میدان حضور یافتند تا به سخن سردار موسوی فرمانده هوافضای سپاه که اعلام کرده بود مردم میدان خیابان ها را داشته باشند و میدان نظامی را به ما بسپارند، جامه عمل بپوشانند.

حالا اما زمانی است که اطمینان قلبی نیز به کمک مردم سوگوار استان سمنان مانند دیگر نقاط کشورمان آمده است. اعلام رسمی تصمیم خبرگان رهبری در رهبری فرزند برومد رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای (رض) امیدی دوباره به مردم متدین و شهید پرور استان سمنان و ایران اسلامی داده است.

حضور مردم از ساعتی قبل در میدان حماسه

ظهر امروز و همزمان با اعلام رسمی خبر رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای به رهبری انقلاب اسلامی، مردم استان سمنان بلافاصله در تدارک آمدن به خیابان ها بودند تا بیعت با رهبر جدید شان را به تاخیر نیاندازند. حتی در شهرهایی مانند شاهرود تجمعات خودجوش مردمی برای صبح و حتی ساعت ۱۳ برنامه ریزی شد اما شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان اعلام کرد که اجتماع بزرگ بیعت با رهبر انقلاب اسلامی همزمان با دیگر نقاط کشورمان ساعت ۱۵ امروز دوشنبه برگزار می شود.

مردم استان سمنان اما صبر نداشتند و از ساعتی قبل به مکان هایی که از پیش اعلام شده بود آمدند تا همانطور که در ایستادگی بر آرمان های انقلاب اسلامی السابقون السابقون هستند، در بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز از یکدیگر سبقت بگیرند. یکساعت به زمان اعلام شده در معراج الشهدای میدان سعدی سمنان، جمعیتی دیده می شود که پلاکاردهایی مبنی بر بیعت با رهبر جدید انقلاب اسلامی و تصاویر رهبر شهید و فرزند برومند ایشان را در دست دارند.

رضا مرتضایی یکی از افرادی که در تجمع بیعت حاضر شده در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: ما روزها است که برای این لحظه غرور آفرین و شوق انگیز خودمان را آماده کرده ایم و شک نکنید که مردم در دیگر نقاط کشور هم حتی ساعاتی قبل از اجتماع بزرگ بیعت به خیابان ها آمده اند.

حضور حماسی مردم استان سمنان

در دیگر شهرهای استان سمنان هم همین گونه است و مردم از دقایقی قبل در میدان حاضر شده اند به گونه ای که شگفتی برگزار کنندگان مراسم را هم به دنبال داشته است پوسترهایی که برای توزیع در بین مردم تهیه شده بود دقایقی قبل از آغاز این مراسم به کلی تمام شد

مردم پرچم‌های سه رنگ جمهوری اسلامی ایران را نیز در دست گرفته و با تمثال مبارک امامین انقلاب اسلامی و حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای در میدان حاضر شده اند و هنوز مراسم شروع نشده شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر می‌دهند.

علی اکبر شاه حسینی یکی از کسانی که در این تجمع بزرگ بیعت حضور پیدا کرده و سابقه رزمندگی در جبهه ها را هم دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر، می گوید: جبهه همان جبهه است آن روز اسلحه در دست مان بود و امروز که چشم جهانیان به این بیعت تاریخی با حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دوخته شده، در دستان مان پرچم سه رنگ ایران اسلامی وجود دارد.

پیام ما به دشمنان

یکی از حاضران در تجمع بزرگ بیعت حاضر شده در گفتگو با خبرنگار مهر، می گوید: وقتی فرمانده سنتکام به مردم ایران هشدار داد که به خیابان ها نیایند، مردم ما اتفاقاً بیش از روزهای دیگر در میدان حاضر شدند تا نشان دهند که برای این حرف ها ارزشی قائل نیستند و علیرغم تمام این تهدیدات شاهد هستیم که چه جمعیتی در سمنان و دیگر شهرهای کشورمان برای بیعت با امام انقلاب اسلامی گرد هم آمده اند.

مرتضی امامیان با بیان اینکه مردم ما امروز آمده اند تا در کنار بیعت با امام انقلاب اسلامی، این پیام را هم به گوش جهانیان برسانند که پشتیبان ولایت فقیه هستند، تاکید کرد: مردم ما اگر قرار بود از تهدیدات بترسد در این ده روز در خانه می ماندند اما شاهد هستیم که شب به شب، بر جمعیت مردم حاضر در میدان افزوده می شود

وی با بیان اینکه این اجتماع تکلیف جنگ را هم یکسره کرد و دشمنان دریافتند که این ملت تسلیم شدنی نیست، افزود: به نظر می رسد در همین یکی دو روز آمریکا و اسرائیل خودشان پیشگام شوند تا جنگ را تمام کنند زیرا دریافتند که به هیچ کدام از اهداف شان دست پیدا نکردند.

یاوه گویی دشمنان از امروز قطع می‌شود

یک خانم حاضر در این مراسم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه فرصت تاریخی بیعت با سومین رهبر انقلاب اسلامی را از دست نخواهیم داد، گفت: امروز در میدان هستیم تا بگوییم که آنچه دشمنان می گویند یاوه گویی است و واقعیت امروز ایران اسلامی همین است که می بینید.

زهره صبوری با بیان اینکه امروز تصاویر این حضور باشکوه به دست جهانیان می رسد و لذا این حجم باشکوه از حضور در میدان آنان را ناامید خواهد کرد، بیان داشت: دشمنان دریافته اند که به هیچ کدام از اهداف شان در ایران اسلامی نخواهند رسید.

پسر این خانم نیز که یک دهه هشتادی محسوب می شود در گفتگو با خبرنگار مهر، می گوید: امروز نسل جوان در میدان است تا بگوید که پشتیبان ولایت فقیه و رهبر جدید انقلاب اسلامی خواهد ماند زیرا به کشورمان فکر می کنیم و آینده کشورمان برایمان اهمیت دارد.

حجت الاسلام محمدحسین مرادی یک کارشناس مسائل دینی و مذهبی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تحسین خبرگان رهبری بیان کرد: خبرگان رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای را برای رهبری انقلاب اسلامی برگزیدند تا ادامه دهنده راه پدر بزرگوار شان باشند و این نشان می دهد که دشمنان با این همه تهدید و هزینه، به هیچ دستاوردی به زعم خودشان در ایران اسلامی دست نیافتند و امروز نیز این موج خروشان ملت بزرگوار ایران اسلامی آن ته مانده امید دشمنان و معاندان را هم برای براندازی نظام اسلامی ایران صفر کرد.

حماسه ای به رنگ بیعت

مردم مرکز استان سمنان با حضور در معراح الشهدای میدان سعدی مکانی که نزدیک به ده روز است در آن گرد هم می آیند شعارهای «دست خدا عیان شد خامنه ای جوان شد» و «ای رهبر آزاده آماده ایم آماده» را سر می دهند تا نشان دهند که برای حضور در میدان ایستادگی و بیعت، در صف اول حضور دارند.

از دیگر شهرهای استان سمنان هم خبر می رسد که جمعیتی عظیم در میادین اصلی شهرها جمع شده اند جمعیتی که با پرچم های سه رنگ جمهوری اسلامی ایران و همچنین تمثال مبارک امامین انقلاب اسلامی و حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای به میدان آمده اند تا نشان دهند اهل خالی کردن میدان نیستند.

در روستاهای استان سمنان هم تجمعات بزرگ و کوچکی بنا به وسع جمعیت روستاهای برگزار شده و مردم متدین و خداجوی روستاهای استان هم برای بیعت با سومین رهبر انقلاب اسلامی به میدان آمده اند تا حضور شان را به گوش جهانیان برسانند مردمی که می دانند این حضور ها در برهه حساس کنونی چقدر اهمیت دارد.

همه آمده اند

از شاهرود خبر می رسد که مردم از ساعتی قبل در ساعت گل میدان امام خمینی(ره) حاضر شده اند و شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و همچنین خونی که در رگ ما است هدیه به رهبر ما است سر می دهند.

دامغانی ها و گرمسار ها هم حماسه آفریدند و یکی از بزرگترین اجتماعات مردمی در تاریخ این شهرستان را رقم زدند تا این پیام واضح را به جهان بدهند که مردم پای آرمان های انقلاب اسلامی ایستاده اند و به این ایستادگی افتخار می کنند.

در بین مردمی که در این تجمعات حضور دارند بسیاری، با خانواده حاضر شده اند اکثر این خانواده ها پرچم های مقدس جمهوری اسلامی ایران و تمثال مبارک امامین انقلاب اسلامی و رهبر انقلاب اسلامی را به دست کودکان شان داده اند تا نشان دهند که این نسل آتیه ساز انقلاب اسلامی از هم اکنون حضور در میدان را تمرین می کند.

گزارش های خبرنگاران مهر از سراسر استان سمنان نشان می دهد که در تجمع بزرگ بیعت، همه در میدان حاضر شده اند از ایوانکی و آرادان و کهن آباد در غربی ترین نقطه استان سمنان تا فروند و میامی و کالپوش در شرقی ترین نقطه استان سمنان از سمنان و شاهرود و بزرگترین شهرها تا ستوه و کوه زر و کوچکترین روستاها همه امروز آمده اند تا با رهبر جدید انقلاب اسلامی بیعت کنند رهبری که مردم ما حاضر هستند جان شان را هم فدای ایشان کنند و حالا این مردم جشن آغاز بالندگی مسیر انقلاب اسلامی را، تازه نفس تر از گذشته می گیرند با دل هایی پر از خون از فقدان رهبر شهید، و با نگاهی به آینده ایران اسلامی که از هم اکنون روشنایی آن دیده می شود.