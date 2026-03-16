فرماندار تنگستان: وحدت رمز پیروزی بر دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی شامگاه دوشنبه در مراسم پرشور و معنوی تجدید بیعت مردم ولایت‌مدار و سلحشور پهلوان کشی تنگستان ضمن تبریک انتخاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی، این رویداد مهم را نشانه‌ اقتدار و استمرار حرکت الهی انقلاب اسلامی دانست و بر لزوم وحدت و همدلی آحاد ملت در این برهه حساس تأکید کرد.



فرماندار تنگستان با اشاره به جایگاه تاریخی ولایت فقیه در نظام اسلامی گفت: بیعت با رهبر جدید انقلاب اسلامی، تجدید عهدی است با راه امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای(ره)، و ما امروز با ایمان و بصیرت در مسیر رهنمودهای آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای گام برمی‌داریم.



سلیمانی همچنین به جنگ تحمیلی رمضان، اشاره کرد و افزود: به کوری چشم دشمنان، ملت سرافراز ایران در این نبرد نابرابر نیز پیروز میدان خواهد بود و مقاومت، ایمان و اتحاد ما، کلید این پیروزی است.

وی با اشاره به نقش و سبقه مردم تنگستان در دفاع از میهن خود، افزود: مردم تنگستان همواره در طول تاریخ، نماد شجاعت، غیرت و دفاع از میهن بوده‌اند، از مبارزات دلیرانه در چند قرن اخیر گرفته تا ایستادگی در برابر هرگونه تجاوز و ظلم، نام تنگستان همواره با افتخار قرین بوده است و این روحیه سلحشوری، میراث گران‌بهایی است که باید آن را پاس داشت و به نسل‌های آینده منتقل کرد.



این مراسم با قرائت آیاتی از قرآن کریم و مدیحه‌سرایی مداحان اهل‌بیت(ع) آغاز شد و مردم با در دست داشتن پرچم‌های ایران اسلامی و پلاکاردهایی با مضامین بیعت با ولایت، وفاداری خود را به رهبری و آرمان‌های انقلاب اعلام کردند.