علیزاده: ایران در ۴۰ روز گذشته میدان و خیابان را درست مدیریت کرد

عمران علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مدیریت موفق ایران در چهل روز گذشته گفت: ایران هم «میدان» نبرد را درست مدیریت کرد و نگذاشت آمریکا به اهداف نظامی خود برسد و هم با مدیریت «خیابان» توسط ملت، نقشه شوم بازتولید کودتای خیابانی مدل ۱۸ و ۱۹ دی را طوری خنثی کرد که به اعتراف سرویس‌های جاسوسی غربی - عبری، امکان وقوع مجدد آن غیرممکن است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا صلحی بین ایران و آمریکا در مذاکرات پیش رو رخ خواهد داد و چرا آمریکا باید شروط ایران را بپذیرد، تصریح کرد: پاسخ در ادامه «مدیریت میدان نبرد» پس از اجرای تهدید آمریکا و مقابله به مثل ایران در نابودی تمامی زیرساخت‌های حیاتی و انرژی ایران و کل منطقه نهفته است. اکنون مذاکرات برای هر دو طرف فرصتی برای تغییر مدیریت جنگ محسوب می‌شود که به مهارت دیپلماتیک تیم‌های مذاکره‌کننده بستگی دارد.

این پژوهشگر سیاسی و منطقه تأکید کرد: غیرممکن است تیم مذاکره‌کننده ایرانی، مدل مذاکره غرب‌گرایان در برجام را انتخاب کرده و به طرف آمریکایی اطمینان کند. تیم ایرانی از یک سو پذیرفته که اصولاً هیچ‌گاه صلحی میان جمهوری اسلامی و آمریکا قابل تصور نیست و از سوی دیگر ساختار «جنگ ترکیبی» را پذیرفته است.

علیزاده با بیان اینکه اگر تیم ایرانی موفق شود مدل جنگ را از «جنگ نظامی» تغییر داده و به آن خاتمه دهد، مدیریت جنگ را از دست آمریکا خارج کرده است، یادآور شد: تمام خواسته‌های ایران در طرح ده ماده‌ای برای تضمین همین مورد است.

وی در پایان با اشاره به وضعیت کنونی هشدار داد: اکنون با شروع آتش‌بس در وضعیت خاکستری جنگ (همانند شرایط ایران پیش از عملیات مرصاد) هستیم و احتمال دارد آمریکا با پشتیبانی از ترورهای سازمان‌یافته، عملیات گروهک‌های تجزیه‌طلب و جنگ سایبری گسترده، به این وضعیت استمرار دهد و با طولانی کردن مذاکرات، میوه‌های عملیات خود را بچیند. بنابراین مهارت دیپلمات‌های ایرانی در کمترین زمان ممکن برای تعیین تکلیف مذاکرات، ضروری است.