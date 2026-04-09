۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۳۲

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:

در ساعات آتش بس هیچ پرتابی به سوی هیچ یک از کشورها نداشته‌ ایم

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۵۷ خود تاکید کرد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در ساعات آتش بس تا این ساعت مطلقا هیچ پرتابی به سوی هیچ یک از کشورها نداشته‌اند.

متن اطلاعیه شماره ۵۷ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح ذیل است:

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

طی ساعات گذشته خبرگزاری های مختلف گزارش هایی در خصوص حمله پهپادی و موشکی به تاسیسات برخی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس منتشر کرده اند.

به اطلاع می رساند که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در ساعات آتش بس تا این ساعت مطلقا هیچ پرتابی به سوی هیچ یک از کشورها نداشته اند.

اگر این گزارش های منتشره توسط رسانه ها صحت داشته باشند بدون شک کار دشمن صهیونی یا آمریکا است.

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اگر هر هدفی را مورد اصابت قرار دهند، با شهامت کامل آن را در بیانیه‌ای رسمی اعلام خواهند کرد و هر اقدامی که در بیانیه های اعلامی جمهوری اسلامی ایران نباشد، ارتباطی با ما ندارد.

    • IR ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      ایران حمله نکرده ،ودلیلی هم نداره که اینکار رو بکنه ،خدا لعنت ورسوا کنه دروغ گویان رو به حساب اعمالشون برسونه
    • احمد IR ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      پرتابه ها به کشورها ازسمت اسرائیل جنایتکاروتوطئه گراست اسرائیل قصد دارد به هرنحوی شده مانع انجام مذاکرات گردد.ایران درهیچ جنگی ناجوانمردانه عمل نمیکندوکاملا به قوانین آتش بس پایبنداست.این نتانیاهو ملعون است که برای حفظ بقای ننگین خودهمیشه سعی کرده منطقه رادرآشوب ودرگیری وجنگ نگاه دارد.
    • ناشناس IR ۱۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      ما میدونیم که کار ما نبوده اما اتفاقا ما میگیم این امارت و کشورای عربی که پالایشگاه مارو زدن و حسابی موشک بارون کنن و هیچی ازشون نمونه تا حساب کار دستشون بیاد چون اونا جزئی از آتش بس نیستن و زدن پالایشگاهای ایران یعنی اعلان جنگ
    • IR ۱۵:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      این احتمال هست که امریکا در هنگامه اتش بس حملات غافلگیرانه انجام بده ویا از اتش بس برای بازسازی نیروهاش وغیره استفاده کنه ،پس نیروهای نظامی اعم از فرمانده وغیره درجای امن تونل وغیره باشند که اگر حمله شد اسیبی نبینند ،مقامات هم همین طور نیروزمینی ودریایی هم همین طور ومراقب خودشان باشند ،مزدوران داخلی که اطلاعات می فرستند ویا کارهای دیگه انجام میدن رو دستگیر کنندوشرایط رو مانند شرایط جنگی در نظر بگیرند ،ودراین مدت هم امادگی داشته باشنتد چون احتمال هست دوباره جنگ بشه

