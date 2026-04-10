ریابکوف: کوبا اولویت اصلی سیاست خارجی روسیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم ، ریابکوف در اظهاراتی به خبرنگاران در جریان سفر خود به هاوانا گفت: «روسیه صرف نظر از آنچه در واشنگتن گفته می‌شود، قصد خروج از نیمکره غربی را ندارد، جایی که هیاهویی پیرامون ایده حذف روسیه و چین از این منطقه وجود دارد.»

این مقام روسی، کوبا را شریکی با اهمیت ویژه برای مسکو توصیف و تأکید کرد که «خیانت به جزیره آزادی» کاملاً منتفی است و تضمین امنیت انرژی کوبا همچنان اولویت اصلی روسیه است.

وی افزود که هنوز برای بحث در مورد گام‌های بعدی خیلی زود است، اما حمایت روسیه محدود به محموله نفتی که اخیراً با نفتکش «آناتولی کولودکین» به کوبا رسیده است، نیست.

ریابکوف با بیان اینکه غیرقانونی بودن تحریم ایالات متحده علیه کوبا اکنون برای بسیاری در جامعه بین‌المللی روشن است ، افزود که حمایت مسکو از هاوانا با همکاری شرکای روسیه و بر اساس ضرورت دفاع از اصول حقوق بین‌الملل و برابری کشورها ارائه خواهد شد.

ریابکوف مذاکرات با طرف کوبایی را «مهم، مفید، فشرده و با اعتماد» توصیف و تأکید کرد که کار مشترک در سطوح مختلف و در جهات مختلف ادامه خواهد یافت.

وی افزود که تحرک اخیر در روابط دوجانبه می‌تواند به پیشبرد رسیدگی به مهمترین مسائل، در درجه اول مشکلات ناشی از تحریم غیرقانونی و غیرقابل قبول ایالات متحده علیه این جزیره، کمک کند.

معاون وزیر امور خارجه روسیه همچنین فاش کرد که هیئت روسی با دولت کوبا در مورد از سرگیری پروازهای مستقیم و همچنین توسعه پروژه‌ها در بخش گردشگری گفتگو کرده است.

وزارت حمل و نقل روسیه در 30 مارس از ورود نفتکش «آناتولی کولودکین» به بندری در نزدیکی هاوانا، حامل 100000 تن نفت خام، خبر داد.

کرملین پیش از این اعلام کرده بود که موضوع تحویل فرآورده‌های نفتی به کوبا از قبل بین طرف‌های روسی و آمریکایی مورد بحث قرار گرفته است.

کوبا از بحران سوخت رنج می‌برد که این بحران پس از دستور اجرایی دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در 29 ژانویه تشدید شده است.

این دستور محدودیت‌ها بر منابع انرژی این جزیره را تشدید کرده و به قطع مکرر برق، افزایش قیمت‌ها و کاهش قابل توجه خدمات درمانی منجر شده است.

این سیاست انتقادات گسترده بین‌المللی، از جمله سازمان ملل متحد، را به دنبال داشته است که معتقد است واشنگتن در حال بدتر کردن بحران انسانی در این جزیره است.

دولت کوبا معتقد است که واشنگتن در تلاش است تا اقتصاد کوبا را از طریق "محاصره انرژی" فلج و شرایط زندگی را برای مردم غیرقابل تحمل کند.شایان ذکر است که سرگئی تسیویلف، وزیر انرژی روسیه، پیش از این اظهار داشت که روسیه همچنان به ارسال محموله‌های کمک‌های بشردوستانه به کوبا، از جمله سوخت، ادامه می‌دهد