جدیدترین موضع گیری رئیس جمهور کوبا درباره آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، میگوئل دیاز کانل رئیسجمهور کوبا در مصاحبه اختصاصی با شبکه انبیسی نیوز در هاوانا در پاسخ به سوال درباره احتمال حمله نظامی آمریکا به کوبا موضعی قاطع اتخاذ کرد.
دیاز کانل گفت: هیچ توجیهی برای حمله نظامی آمریکا به کوبا وجود ندارد. حمله به کوبا هزینههایی خواهد داشت و امنیت کوبا، ایالات متحده و منطقه را تحت تأثیر قرار میدهد. اگر آن اتفاق بیفتد، جنگ در خواهد گرفت و ما از خود دفاع خواهیم کرد و اگر نیاز باشد بمیریم، خواهیم مرد، چون همانطور که سرود ملی ما میگوید: مردن برای میهن زیستن است.
او در بخش بعدی صحبتهایش تاکید کرد که کوبا خواهان جنگ نیست.
او در این زمینه گفت: باز هم تکرار میکنم. جنگ چیزی نیست که ما میخواهیم. ما جنگ نمیخواهیم. باید منطق گفتوگو وجود داشته باشد.
در ادامه مجری از دیاز کانل پرسید که آیا او آماده پاسخگویی به «خواستههای کلیدی» آمریکا (از جمله آزادی زندانیان سیاسی، برگزاری انتخابات چندحزبی و به رسمیت شناختن اتحادیههای کارگری و مطبوعات آزاد) است رئیس جمهور کوبا پاسخ داد: هیچکس این خواستهها را به ما مطرح نکرده است و ما تاکید کردهایم که این مسائل موضوع مذاکره با ایالات متحده نیستند.
رئیس جمهور کوبا در پاسخ به سوال درباره بحران برق، کمبودها و فقر در کوبا، تحریم ۶۷ ساله آمریکا را منشا این موضوع دانست.
او این تحریمها را «نسلکش و ظالمانه» خواند و گفت که حتی در دوران همهگیری کرونا، این سیاست مانع از دسترسی کوبا به برخی مسائل شد.
وی همچنین در پاسخ به سوال درباره امکان رسیدن به توافق با ترامپ گفت: من فکر میکنم گفتوگو و توافق با دولت آمریکا امکانپذیر اما دشوار است.
او اشاره کرد که اعتماد به دولت آمریکا به دلیل حملات به کشورهایی که همزمان با مذاکرات درگیر بودهاند (اشاره به ایران) کاهش یافته است.
