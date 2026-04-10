۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۱۴

دستگیری صیادان غیرمجاز در ثلاث‌باباجانی

دستگیری صیادان غیرمجاز در ثلاث‌باباجانی

کرمانشاه- رئیس اداره حفاظت محیط زیست ثلاث‌باباجانی از دستگیری یک گروه صیاد غیرمجاز و کشف بیش از ۲۰۰ متر تور ماهیگیری و چهار قطعه ماهی خبر داد.

آرش شیرمحمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی گشت و کنترل مأموران اجرایی محیط زیست در مناطق تحت مدیریت و زیستگاه‌های آبی شهرستان، یک اکیپ از صیادان غیرمجاز ماهی شناسایی و دستگیر شد.

وی ادامه داد: در این عملیات بیش از ۲۰۰ متر تور ماهیگیری و چهار قطعه ماهی کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ثلاث‌باباجانی با اشاره به روند قانونی پرونده گفت: این متخلفان پس از تشکیل پرونده و پرداخت ضرر و زیان وارده، تحویل مقامات قضایی شهرستان شدند.

شیرمحمدپور درباره ممنوعیت صید در فصل تخم‌ریزی نیز بیان کرد: با توجه به فصل تکثیر و تخم‌ریزی ماهیان و سایر آبزیان، هرگونه صید غیرمجاز با استفاده از تور، قلاب یا سایر ادوات ممنوع است و یگان این اداره به صورت شبانه‌روزی برای حفظ و حراست از این ذخایر الهی تلاش می‌کند.

وی در پایان از مردم خواست: در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ به محیط زیست گزارش دهند.

