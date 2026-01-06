آرش شیرمحمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ثلاثباباجانی حین اجرای گشتهای منظم و کنترل مناطق، با رصد دقیق ارتفاعات و استفاده از تجهیزات پایشی، گروهی از شکارچیان متخلف را شناسایی کردند.
وی افزود: پس از مشاهده افراد متخلف، بلافاصله عملیات تعقیب و گریز آغاز شد و محیطبانان با عبور از مسیرهای صعبالعبور و تحمل شرایط سخت کوهستانی، عملیات را تا دستگیری کامل متخلفان ادامه دادند.
سرپرست اداره محیط زیست ثلاثباباجانی تصریح کرد: این عملیات بیش از ۱۰ ساعت به طول انجامید و در پایان، علاوه بر دستگیری متخلفان، لاشه سه رأس گراز وحشی، یک قبضه اسلحه ساچمهزنی و سایر ادوات شکار و صید از آنان کشف و ضبط شد.
شیرمحمدپور با بیان اینکه متخلفان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند، تأکید کرد: ضرر و زیان واردشده به محیط زیست مطابق قانون محاسبه و از متخلفان اخذ شده و این اقدام در راستای صیانت از تنوع زیستی منطقه انجام گرفته است.
وی ادامه داد: در طول این مأموریت، محیطبانان با مشکلاتی نظیر سرمای شبانه، طولانی بودن مسیر و مقاومت متخلفان مواجه بودند، اما با وجود تمام سختیها، با روحیهای بالا و احساس مسئولیت، مأموریت خود را با موفقیت به پایان رساندند.
سرپرست اداره محیط زیست ثلاثباباجانی در پایان خاطرنشان کرد: این دستگیریها هشدار جدی به شکارچیان غیرمجاز است و اداره محیط زیست با هرگونه شکار و صید غیرقانونی بهصورت قاطع و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.
