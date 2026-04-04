۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۳۲

بیانیه نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در پی تخریب کتابخانه سیدالشهدا (ع)

نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با صدور بیانیه‌ای، حمله جنایت‌کارانه به کتابخانه حضرت سیدالشهدا (ع) در شهر زنجان را محکوم و این اقدام نفرت‌انگیز را شایسته طرح در محاکم بین المللی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه نهاد در محکومیت تخریب کتابخانه عمومی سیدالشهدا (ع) زنجان در حمله دشمن صهیونی-آمریکایی، به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
دستان منحوس جنایتکار و پنجه‌های چرکین آغشته به خون، همچنان از آستین نفرت انگیز استکبار و صهیون متوحش برون آمد و دیگر بار بر چهره تابناک فرهنگ، قلم و کتاب میهن عزیزمان، ایران جان‌مان، پنجه درافکند و کتابخانه عمومی در زنجان را به ویرانه بدل ساخت!

این مکان مقدس، کتابخانه عمومی حضرت سید الشهدا(ع) در زنجان، سالها پناه و پذیرای همه گروه‌های مردم از کودک و نوجوان تا جوان و پیرسال، این مردم جوینده دانش و فضیلت و کمال بود.
اما اینک ویرانه‌های آن انبوه خاطرات شیرینی را به یاد مردم این شهر می‌آورد که لحظه‌های ناب یافتن پاسخ سئوال و اندوختن دانش و آفرینندگی هنر را تجربه کرده و "زندگی با کتاب" را برگزیده بودند.

حمله به کتابخانه عمومی در زنجان که به نام نامی سرور آزادگان عالم، حضرت امام حسین بن علی(علیهما السلام) نام و اعتبار یافته بود، سندی دیگر از عصبیت و درندگی دشمنی را در محکمه وجدان بیدار انسان‌های آزاده به اثبات می‌رساند که بر تصلب فکری و توحش ذهنی عاملان و بانیان جنگ علیه ملت شریف ایران، معترف و آگاهند.

جبهه آلوده به اقسام ستم و فحشا که چندی‌ست به سردمداری استکبار و صهیون دندان به غارت ثروت‌های ملت تمدن‌ساز، فرهنگ‌پرور، رشید، غیور، صلح‌جو و نیکخواه ایران عزیزمان تیز داشته‌اند، تاب دیدن اعتبار و اقتدار و استقلال ایران را ندارند و اینک در تجاوز وحشیانه به حریم ملت ایران نه بر مدرسه و دارالحکومه تفاوتی قائل است و نه شلیک به کتابخانه و شفاخانه و کارخانه را بر خویش عیب می‌داند!

قصد دشمن صهیونی و استکباری ملت ایران، صرفا بر حمله به مواضع مقتدر نظامی و سیاسی محدود نیست!

کینه این دشمن کودک‌کش ناشی از حقارتی است که شکوه رشادت ملت ایران بر او تحمیل کرده است.

رشادتی که به نام بلند ایران آراسته و شعاع نور عالم‌آرای آن به فضیلت دیانت و فخامت ملیت این کهن مرز و بوم مفتخر است.
که اگر خلاف این بود، آتش جنگ بر حریم مقدس و امن مدرسه و کتابخانه و دانشگاه نمی‌افروخت.

کتابخانه موصوف در زنجان، به انضمام "کتابخانه تخصصی امام حسین‌شناسی" ۱۰۰۰ مترمربع زیربنا و گنجینه‌ای فاخر از آثار مکتوب و نسخ منقوش کم‌یابی را در خود گردآورده بود که با کمال حسرت اینک ویرانه‌های آن در برابر چشمان جهانیان است و آنچه از اوراق گرانسنگ کتب، منابع و مخازن آن باقیست، جز تلی از خاکستر نیست!

کتاب‌دوستان حسینی، به شکایت، حکایت این فاجعه را فریاد و نجواگر این فاجعه و خسارت خواهند شد در حرم مقدس حضرتش (سلام ا... علیه).

نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور حمله جنایت‌کارانه به کتابخانه حضرت سید الشهدا(ع) در شهر زنجان را محکوم می‌کند. و این اقدام نفرت‌انگیز را شایسته طرح در محاکم بین المللی می‌داند.

لازم است چنین جنایتی با تشریک مساعی "IFLA"(ایفلا)، در مجامع جهانی پیگیری و بر توقف چنین اعمال نابخردانه که در ستیز با تمدن، فرهنگ، اندیشه، آموزش و اعتلای ملت‌هاست، تاکید شود.

زینب آزاد

