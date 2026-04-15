به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا امیرخانی، رئیس سازمان، در مکاتبه‌ای رسمی با سم هلمیک، رئیس انجمن کتابخانه‌های آمریکا، نگرانی خود را نسبت به آسیب‌های واردشده به مراکز فرهنگی، آموزشی و کتابخانه‌ای در دوران جنگ علیه کشورمان اعلام کرد و بر ضرورت پاسداری از میراث فرهنگی و حفاظت از جان انسان‌ها تأکید نمود.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در این نامه، کتابداران را پیام‌آوران صلح و گفت‌وگو دانست و از جامعه جهانی کتابداری خواست تا در دفاع از ارزش‌های انسانی و صیانت از نهادهای فرهنگی به ویژه در جریان جنگ اخیر که آسیب‌هایی را به مجموعه‌های فرهنگی و آموزشی در ایران وارد آورده است ایفای نقش کنند. وی همچنین با اشاره به پیشینه تعاملات حرفه‌ای ایران در عرصه بین‌المللی، مشارکت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در بازسازی و تجهیز کتابخانه‌های افغانستان را نمونه‌ای از این همکاری‌ها برشمرد.

امیرخانی در بخشی از این پیام تصریح کرد: من به عنوان یک کتابدار همیشه دوست دارم کشور آمریکا را به عنوان سرزمینی شامل بزرگترین کتابخانه‌ها و فعالترین کتابداران بشناسم. سرزمین بزرگانی مانند دیویی، کاتر و پوتنام. کشوری که پیشگام در انجمن‌های کتابداری بوده و کتابداران آن همیشه پیام‌آور صلح و دوستی بوده‌اند.

وی در ادامه افزود: اکنون از شما کتابداران حامی صلح و بشریت می‌پرسم: آیا رفتار دولت امروز ایالات متحده با تصویر من منطبق است؟ آیا کشتن ده‌ها کودک بی‌گناه در مدرسه شهر میناب، با ارزش‌های انسانی که نزد همه افراد بشر محترم است، سازگار است؟

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در پایان ابراز امیدواری کرد که جامعه جهانی کتابداری نسبت به تهدیدات متوجه مراکز فرهنگی واکنش‌های اخلاقی و انسان‌دوستانه نشان دهد.

در پاسخ به این نامه، سم هلمیک، رئیس انجمن کتابخانه‌های آمریکا، ضمن قدردانی از این مکاتبه، بر نقش کتابخانه‌ها، آرشیوها و مراکز میراث فرهنگی به‌عنوان بازتابی از حافظه و کرامت انسانی تأکید کرد و حفاظت از آن‌ها را مسئولیتی مشترک برای جامعه جهانی دانست.

وی در بخشی از پاسخ خود اظهار داشت: هنگامی که کتابخانه‌ها، مدارس، آرشیوها و مراکز میراث فرهنگی در معرض خطر قرار می‌گیرند یا درگیر منازعات می‌شوند، تأثیر این رویدادها بر ما عمیق است. این نهادها حامل گنجینه‌ای فراتر از صرف اطلاعات هستند؛ آن‌ها پاسدار استمرار جوامع و ثبت تجربیات بشری‌اند. بنابراین، صیانت از آن‌ها، مسئولیتی مشترک برای جامعه جهانی کتابداری و اطلاعات محسوب می‌شود.

هلمیک همچنین با اشاره به سنت دیرینه کتابداری و آرشیوداری در ایران، نقش متخصصان ایرانی در همکاری‌های بین‌المللی را مورد تقدیر قرار داد و بر تداوم پیوندهای حرفه‌ای میان کتابداران جهان تأکید کرد. وی تصریح نمود که انجمن کتابخانه‌های آمریکا ضمن دریافت نگرانی‌های مطرح‌شده، بر اهمیت حفاظت از فضاهای فرهنگی و آموزشی و امنیت انسان‌ها تأکید دارد.

این مکاتبه، نمونه‌ای از دیپلماسی فرهنگی و تعاملات حرفه‌ای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در عرصه بین‌المللی محسوب می‌شود و بیانگر جایگاه این نهاد فرهنگی در تقویت گفت‌وگوی علمی و صیانت از حافظه مستند بشری است.