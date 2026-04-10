تاثیرات بلند مدت جنگ خاورمیانه بر اقتصاد جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع غربی از تاثیرات بلندمدت جنگ افروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بر اقتصاد جهانی خبر دادند.
«فایننشال تایمز» گزارش داد: سرمایهگذاران هشدار میدهند جنگ ایران اثری بلندمدت بر والاستریت خواهد گذاشت.
این رسانه اعلام کرد: بازگشت سریع قیمت کالاهای اساسی و بازده اوراق قرضه به سطح پیش از درگیری بعید است.
پیش از این نیز رسانه غربی دیلی تلگراف فاش کرده بود که تنشهای نظامی اخیر ناشی از حملات ایالات متحده و (رژیم) اسرائیل علیه ایران، فراتر از ابعاد نظامی، ساختار اقتصادی و امنیتی کشورهای حاشیه خلیج فارس را با چالشی بیسابقه روبرو کرده است.
