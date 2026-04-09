کنترل تنگه هرمز اهرم فشار جدید ایران در مناسبات با آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه آمریکایی «ام‌اس‌نَ» (MSN) با انتشار تحلیلی نوشت: سی و شش ساعت پس از اعلام آتش‌بس، تنگه هرمز همچنان به عنوان مهم‌ترین آبراه انرژی جهان با اختلال در تردد مواجه است؛ وضعیتی که از نگاه این رسانه، قدرت جدیدی را از سوی ایران به نمایش گذاشته است.

«گرگوری برو»، تحلیلگر ارشد مسائل ایران و انرژی در گروه «اوراسیا»، در گفت‌وگو با ام‌اس‌نَو اظهار داشت که کنترل فعلی ایران بر این آبراه، اهرم فشار بیشتری نسبت به پیش از دوران جنگ در اختیار تهران قرار داده است.

وی افزود: «ایران با نشان دادن توانایی خود در ایجاد محدودیت برای تردد در تنگه، اکنون در موقعیت راهبردی قوی‌تری قرار دارد.»

در همین حال، «کارولین لیویت»، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید، در روز چهارشنبه ادعای بسته بودن کامل این تنگه را رد کرد، اما از پاسخ به این پرسش که کنترل فعلی این آبراه در اختیار کدام طرف است، خودداری ورزید.

با این حال، ام‌اس‌نَو در گزارش خود تأکید کرد که در پایان روز نخست آتش‌بس، شواهد نشان می‌دهد کنترل این تنگه در عمل تحت مدیریت ایران است.

بر اساس داده‌های شرکت ردیابی کشتی «کپلر»، در روز چهارشنبه تنها چهار کشتی باری از این تنگه عبور کرده‌اند و هیچ نفتکشی موفق به تردد از آن نشده است.

این در حالی است که پیش از آغاز درگیری‌ها، روزانه بیش از ۱۳۰ کشتی از این آبراه عبور می‌کردند.

کپلر اعلام کرد که صدها کشتی از جمله ۴۲۶ نفتکش همچنان در منطقه سرگردان بوده و قادر به عبور نیستند.

«الکس واتانکا»، متخصص مسائل ایران در «مؤسسه خاورمیانه»، در تحلیل این شرایط گفت: «آنچه ایران به طور سیستماتیک انجام داده، وارد آوردن آسیب به اقتصاد ایالات متحده است.آن‌ها اطمینان حاصل کردند که آثار جنگ در داخل خاک آمریکا احساس می‌شود.»