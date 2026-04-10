به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز در گزارشی با اشاره به عقب‌نشینی ناگهانی رئیس جمهور آمریکا از تهدیدها و توهین‌های وقیحانه خود علیه ایران، تاکید کرد که به باور کارشناسان دونالد ترامپ که در دام اغراق‌های خود گرفتار شده است با این رویکردهای غیرقابل‌پیش‌بینی‌اش، اعتبار ایالات متحده را تضعیف می‌کند.

خبرگزاری رویترز در ادامه این گزارش، نوشت: تصمیم ترامپ برای موافقت با یک آتش‌بس دو هفته‌ای با میانجیگری پاکستان، پس از ۴۰ روز تنش شدید که بازارهای جهانی انرژی را مختل کرده بود، به عنوان بزرگ‌ترین گام برای کاهش درگیری‌ها تعبیر شده است اما با این حال، منتقدان این اقدام را الگویی تکراری از «تهدید، عقب‌نشینی و مقصر دانستن دیگران» توصیف کرده‌اند.

این گزارش می‌افزاید: تحلیلگران معتقدند که ایران علی‌رغم فشارهای نظامی، با رهبری مصمم‌تر و کنترل بر آبراه‌های حیاتی انرژی، از این مرحله عبور کرده است.

بر اساس این گزارش، در محافل سیاسی واشنگتن پس از عقب نشینی ترامپ، نگرانی‌ها بابت تضعیف اعتبار بین‌المللی ایالات متحده افزایش یافته است. برخی قانون‌گذاران جمهوری‌خواه هشدار داده‌اند که عادت ترامپ به عقب‌نشینی پس از تهدیدهای سخت باعث شده است که عنصر غافلگیری در سیاست خارجی او نزد رقبایی همچون چین و روسیه از بین برود.

در ادامه این گزارش آمده است: درحالیکه به اعتقاد برخی از تحلیلگران هزینه‌های بالای درگیری نظامی، ترامپ را مجبور به تغییر موضع کرده است اما برخی دیگر ریشه این تغییر موضع ناگهانی را در عوامل داخلی به‌ویژه اقتصاد جست‌وجو می‌کنند و این درحالی است که افزایش شدید قیمت بنزین در آمریکا و افت رتبه محبوبیت رئیس جمهور آمریکا، فشار زیادی بر دولت این کشور وارد کرده است.

بنا بر این گزارش، از سوی دیگر واکنش بازارهای مالی و رشد شاخص‌های بورس بلافاصله پس از اعلام آتش‌بس، نشان می‌دهد که ترامپ همچنان بازار سرمایه را به عنوان معیاری برای موفقیت خود می‌بیند و تمایلی به تحمل خسارات اقتصادی ناشی از جنگ طولانی‌مدت ندارد.

در پایان این گزارش تاکید شده است: در حالی که برخی مشاوران ترامپ معتقدند در مواجهه نظامی باید «غیرقابل‌پیش‌بینی» عمل کرد، اما برخی هشدار می‌دهند که این رویکرد بیش از آنکه دشمنان را بترساند، متحدان واشنگتن و افکار عمومی را دچار بی‌اعتمادی می‌کند و در بلندمدت کارایی خود را از دست می‌دهد.