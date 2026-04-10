  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷

هند برای کشتی‌های تحویل دهنده محموله‌های ایران معافیت صادر کرد

رویترز به نقل از دو مقام آگاه گزارش داد که هند با هدف تسریع تحویل منابع انرژی از خلیج فارس، اخیرا معافیت‌هایی را برای ورود دو محموله ایرانی صادر کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هند، دومین واردکننده گاز مایع (ال‌پی‌جی) در جهان، با بدترین بحران گاز خود در دهه‌های اخیر روبرو شده و دولت این کشور برای اطمینان از تامین گاز پخت و پز برای خانوارها، عرضه گاز به صنایع را سهمیه‌بندی کرده است.

یکی از این منابع آگاه گفت که هند اخیرا به کشتی حمل ال‌پی‌جی آرورا با وجود حدود ۳۰ سال قدمت، اجازه پهلوگیری در بندر جنوبی مانگالور را داده است.

منبع دیگر گفت که یک نفتکش به نام جایا، با وجود اینکه تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد، نیز اجازه تخلیه بار را دریافت کرده است.

بر اساس گزارش رویترز، مقامات هندی گفتند که این مصوبات به صورت موردی انجام می‌شود و فقط کشتی‌هایی که پارامترهای ایمنی را رعایت می‌کنند، برای معافیت در نظر گرفته می‌شوند. هند معمولا از نفتکش‌هایی که بیش از ۲۰ سال قدمت دارند، می‌خواهد که گواهینامه دریانوردی از یکی از اعضای انجمن بین‌المللی موسسات طبقه‌بندی یا نهادی که توسط اداره دریانوردی هند مجاز است، داشته باشند. همچنین معمولا به کشتی‌هایی که تحت تحریم‌های آمریکا هستند، اجازه ورود به بنادرش را نمی‌دهد.

کد مطلب 6797001
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

