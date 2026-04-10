انسداد و یکطرفه شدن جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی جادههای کشور اظهار کرد: با توجه به پایان تعطیلات نوروزی و همچنین شرایط خاصی(جنگی) که طی روزهای گذشته در کشور حاکم بود و اکنون با برقراری آتشبس به ثبات نسبی رسیده، پیشبینی میشود بخش عمدهای از هموطنان امروز به شهرهای مبدأ خود بازگردند.
وی افزود: بر همین اساس، محورهای ورودی به مراکز استانها، بهویژه تهران، با افزایش قابل توجه حجم ترافیک مواجه شدهاند و این روند در ساعات آینده به اوج خود خواهد رسید.
رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به وضعیت محورهای شمالی گفت: در حال حاضر آزادراه تهران–شمال در مقاطع مختلف با ترافیک سنگین و در برخی نقاط با ترافیک نیمهسنگین بهصورت توقف و حرکت مواجه است. محور هراز، فیروزکوه و قزوین_رشت نیز در مسیر شمال به جنوب دارای بار ترافیکی سنگینی هستند.
سردار کرمی اسد ادامه داد:بهمنظور تسهیل در بازگشت مسافران، از ساعت ۱۲:۰۰ امروز ۲۱ فروردین محدودیت تردد انواع وسایل نقلیه از (تهران به سمت شمال) در آزادراه تهران–شمال اعمال میشود تا در صورت نیاز، شرایط برای یکطرفه کردن مسیر از (شمال به جنوب) و روانسازی تردد فراهم شود. این محدودیتها تا زمان تخلیه بار ترافیکی ادامه خواهد داشت تا کمترین میزان توقف برای رانندگان رقم بخورد.
این مقام ارشد انتظامی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت سایر محورهای کشور اشاره کرد و گفت: در مجموع، وضعیت جادههای کشور پایدار و قابل قبول است.
هرچند در روزهای گذشته آزادراه خرمآباد–اراک و همچنین محور خرمآباد–اندیمشک به دلیل آسیبدیدگی از مدار تردد خارج شده بودند، اما با تلاش شبانهروزی پلیس راه و سازمان راهداری، این مسیرها از روز گذشته مجدداً بازگشایی شده و هماکنون تردد در آنها برقرار است.
رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به برخی محدودیتهای باقیمانده افزود: در استان لرستان مشکلی برای تردد وجود ندارد و محورهای آسیبدیده مجدداً زیر بار ترافیک قرار گرفتهاند. با این حال، در استان کرمانشاه، کمربندی شرقی همچنان در دست بازسازی است و تردد از مسیرهای جایگزین شامل داخل شهر و کمربندی غربی انجام میشود.
وی همچنین درباره وضعیت استان آذربایجان شرقی گفت: در آزادراه پیامبر اعظم (ص) و جاده قدیم، بهدلیل برخی نواقص، تردد از طریق کنارگذرها و مسیرهای جایگزین از جمله محور قرهچمن هدایت میشود و تلاش برای بازگشایی کامل این مسیرها در روزهای آینده ادامه دارد.
سردار کرمی اسد در پایان تأکید کرد: پلیس راه با بهکارگیری تمام ظرفیتهای عملیاتی و همکاری دستگاههای مرتبط، در تلاش است تا با مدیریت هوشمند ترافیک، بازگشت ایمن و روان مسافران را در سراسر کشور تضمین کند.
