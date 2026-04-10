جاده چالوس یکطرفه شد

علی صادقی سرپرست مرکز مدیریت راه‌های استان مازندران در گفت وگو با خبرنگار مهر از اعمال محدودیت ترافیکی در محورهای شمالی کشور خبر داد و اعلام کرد: به منظور تخلیه بار ترافیکی، مسیر جنوب به شمال در جاده چالوس (محور کندوان) و همچنین آزادراه تهران–شمال مسدود و این محور به صورت یکطرفه مدیریت می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر تردد در مسیر شمال به جنوب این محور در جریان است و ترافیک در این مسیر به صورت نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش می‌شود.

به گفته صادقی، سایر محورهای مواصلاتی از جمله هراز، کیاسر و سوادکوه نیز دارای وضعیت ترافیکی متفاوتی هستند که متعاقباً اعلام می‌شود. همچنین در حال حاضر شرایط جوی در محورهای استان پایدار بوده و مشکل خاصی گزارش نشده است.