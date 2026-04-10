به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرکرد با تسلیت فرارسیدن چهلمین روز شهادت قائد امت، فرماندهان و نونهالان مدرسه میناب اظهار کرد: یکی از نعمت‌های الهی برای رهبر شهید، همراهی همسر ایشان بود؛ همراهی که در عقیده و سبک زندگی با ایشان همسو بود و هر دو زندگی زاهدانه‌ای را در بالاترین سطح دنبال می‌کردند.

وی با بیان اینکه رهبران بزرگ انقلاب نسبت به زندگی شخصی خود زاهدانه رفتار می‌کردند، بیان داشت: این شخصیت‌ها در عین دلسوزی برای ملت و تلاش برای رفاه مردم، در بهره‌برداری از بیت‌المال نمونه و الگو بودند و همین روحیه موجب شد خداوند عزت، اقتدار و محبوبیت ویژه‌ای به آنان عطا کند.

حجت الاسلام و المسلمین فاطمی با اشاره به تحولات اخیر و نقش نیروهای مسلح کشور گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تحت فرماندهی مقتدرانه در میدان حضور دارند و در برابر تهدیدات ایستادگی می‌کنند؛ در عین حال تلاش‌هایی برای میانجی‌گری نیز شکل گرفت که در نهایت منجر به ارائه طرحی ۱۰ ماده‌ای از سوی مسئولان کشور شد.

وی با بیان اینکه این طرح شامل شروطی برای پذیرش توافق است، تصریح کرد: در این طرح بر تضمین عدم تجاوز به خاک ایران، استمرار کنترل جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز، حفظ حق غنی‌سازی و آزادسازی اموال بلوکه‌شده ایران در خارج از کشور تأکید شده است؛ می طلبد این توافق در سطح بین‌المللی و با تصویب شورای امنیت تثبیت شود تا صرفاً یک توافق دوجانبه بین آمریکا و ایران نباشد.

امام جمعه شهرکرد با اشاره به اهمیت این شروط گفت: تحمیل چنین شرایطی به طرف مقابل کار ساده‌ای نیست و نشان‌دهنده قدرت و ایستادگی ملت ایران است؛ اگر این شرایط به‌طور کامل محقق نشود، ملت ایران همچنان در صحنه حضور دارند و نیروهای مسلح نیز با آمادگی کامل از کشور دفاع خواهند کرد.

حجت الاسلام و المسلمین فاطمی با تأکید بر اینکه وحدت و انسجام ملی مهم‌ترین سرمایه کشور است، خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حفظ همدلی و پرهیز از بدبینی و اختلاف هستیم و نباید اجازه داد برخی سخنان یا تحلیل‌ها به وحدت ملی آسیب بزند.

وی با اشاره به دستاوردهای حاصل‌شده برای کشور افزود: تسلط ایران بر تنگه هرمز و نقش آن در معادلات انرژی جهان از جمله ظرفیت‌های مهمی است که می‌تواند به افزایش قدرت و جایگاه کشور در عرصه بین‌المللی منجر شود.

امام جمعه شهرکرد با اشاره به امکان طرح موضوع غرامت جنگی گفت: اگر جمهوری اسلامی ایران بتواند در این مسیر نیز به موفقیت دست یابد، دستاوردی کم‌سابقه در عرصه بین‌المللی خواهد بود.

وی با قدردانی از پیام رهبر معظم انقلاب درباره وحدت و انسجام مردم تأکید کرد: همه باید برای حفظ وحدت و انسجام ملی تلاش کنند، از تخریب یکدیگر بپرهیزند و با حضور در صحنه‌های مختلف، حمایت خود را از کشور و آرمان‌های انقلاب نشان دهند.