ثروت واقعی ایران در توان، خلاقیت و ابتکار جوانان و نخبگان نهفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تبریز با تشریح ابعاد مختلف مذاکرات و روند آتش‌بس، بر هوشیاری کامل دستگاه‌های نظامی و سیاسی کشور تأکید کرد و گفت: آمادگی دفاعی نیروهای مسلح در بالاترین سطح قرار داشته و ملت ایران مطمئن باشند که در صورت مشاهده هرگونه بدعهدی از سوی دشمنان، به‌ویژه آمریکا، پاسخ جمهوری اسلامی قاطع، سریع و بازدارنده خواهد بود.

تأکید بر نگاه قرآنی در مواجهه با مذاکرات

وی در بخش نخست سخنان خود، با اشاره به برخی انتقادات و نگرانی‌ها نسبت به مذاکرات، اظهار داشت: ناراحتی مردم از مذاکره، ریشه در غیرت دینی و تعصب ملی دارد و این نشانه همراهی با خون شهداست.

وی با استناد به سوره انفال افزود: خداوند به پیامبر(ص) می‌فرماید اگر دشمن از درِ مذاکره وارد شد، آن را بپذیر و به خدا توکل کن، زیرا خداوند می‌شنود و می‌داند دشمن چه در سر دارد. اما اگر کوچک‌ترین نشانه‌ای از فریب و نیرنگ دیده شد، بدان که خدا پشتیبان مؤمنان است.

مطهری اصل تأکید کرد: طبق دستور قرآن، اگر دشمن قصد خیانت داشته باشد، لازم نیست برای خروج از پیمان منتظر اقدام طرف مقابل بمانیم؛ کافی است احساس خیانت کنیم و اعلام کنیم که ادامه گفت‌وگو ممکن نیست، زیرا خدا خیانتکاران را دوست ندارد.

وی با بیان اینکه ملت ایران از مذاکره نمی‌ترسد، توضیح داد: مردم شب‌ها در خیابان‌ها حاضرند و فرزندان این سرزمین در پشت لانچرها در آماده‌باش کامل قرار دارند. رهبر معظم انقلاب نیز تأکید کرده‌اند که از خون شهدا نمی‌گذریم و تنگه هرمز باید با اراده ملت ایران اداره شود.

وی هشدار داد: اگر نشانه‌ای از خیانت دشمن دیده شود، جوانان این کشور همچون پرندگان ابابیل قادرند موجودیت نظامی و سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی را در هم فرو بریزند.

دعوت به وحدت و پرهیز از تفرقه

امام جمعه تبریز وحدت را ضرورت حیاتی کشور در شرایط کنونی دانست و تصریح کرد: امروز همه مسئولان، علما، اساتید دانشگاه، بازاریان و اقشار مختلف مردم باید تنها به وحدت بیندیشند. طرح شعارهای ساختارشکنانه یا تفرقه‌افکنانه، حرکت در مسیر دشمن است.

وی افزود: دست تمام کسانی را که بی‌نام و نشان، تنها برای حفظ نظام اسلامی تلاش می‌کنند، می‌بوسم و خود را خدمتگزار چنین انسان‌هایی می‌دانم.

وحدتی که از خون هزاران شهید به‌دست آمده است

مطهری اصل ادامه داد: این وحدت، حاصل خون امام شهید، ۳۷ سال شعار فداکاری مردم برای آن حضرت، خون بیش از ۱۷۰ دانش‌آموز مدرسه میناب و هزاران زن و مردی است که در راه انقلاب و امنیت کشور جان دادند.

وی تأکید کرد: همه باید به میدان بیاییم و با همدلی، خسارات جنگ را جبران کنیم؛ بخشی از این خسارت نیز از طریق اعمال اراده جمهوری اسلامی در تنگه هرمز بازپس گرفته خواهد شد.

تحقق شعار سال و نقش تبریز در اقتصاد ملی

امام جمعه تبریز در بخش اقتصادی خطبه‌ها، با اشاره به شعار سال تعیین شده از سوی رهبر انقلاب، بر لزوم حرکت هماهنگ دولت، شرکت‌های خصوصی و مردم در مسیر تحقق این شعار تأکید کرد.

وی گفت: برای دستیابی به عزت و افتخار در منطقه و جهان، تنها مقاومت کافی نیست و کشور باید در اقتصاد نیز برتری خود را نشان دهد. جهان امروز با قدرت و ثروت اداره می‌شود و ملت ایران چنان نمایشی از اقتدار ارائه داده که حتی قدرت‌های بزرگ را دچار سردرگمی کرده است.

مطهری اصل افزود: مسئولان اقتصادی، سیاسی و اجرایی باید در کنار مدیریت مسائل دفاعی، تمام ذهن و توان خود را معطوف به شعار سال کنند. تبریز به عنوان قطب اقتصادی کشور، باید پیشتاز تحقق این مسیر باشد.

سرمایه اصلی کشور؛ جوانان، نخبگان و کارآفرینان

وی با اشاره به اهمیت سرمایه انسانی، اظهار داشت: ثروت اصلی ما، نه منابع زیرزمینی، بلکه جوانان، نخبگان، متخصصان و سرمایه‌گذاران هستند. دولت باید با تسهیل شرایط، زمینه مشارکت واقعی مردم را در اقتصاد فراهم سازد؛ زیبنده کشور امام صادق (ع) نیست که حتی یک نفر با گرسنگی سر بر بالین بگذارد.

مطهری اصل در پایان با اشاره به سالروز شهادت امام صادق(ع) گفت: مذهب شیعه جعفری به نام این امام بزرگوار مزین شده و علمای راستین شیعه پس از غیبت کبری، همواره برای اجرای احکام اسلام تلاش کرده‌اند.

وی افزود: پس از حکومت پیامبر(ص)، امیرالمؤمنین(ع) و امام حسن(ع)، تنها حکومتی که ادامه‌دهنده مسیر اسلام ناب محمدی است، جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام راحل و سپس رهبر معظم انقلاب بوده است.

امام جمعه تبریز همچنین از حضور گسترده و آگاهانه مردم، به‌ویژه جوانان، نوجوانان و بانوان در برنامه‌ها و تجمعات اخیر قدردانی کرد و آن را نشانه بصیرت و مشارکت فعال مردم در صحنه دانست.