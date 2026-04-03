به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل در خطبههای نماز جمعه این هفته تبریز با اشاره به اهمیت تقوای الهی در زندگی انسانها، گفت: تقوا، اکسیر معنوی است که اگر در هر کار و فعالیتی وجود داشته باشد، آن را به ارزشهای بزرگی تبدیل میکند.
وی افزود: اعمال روزمره ما، اگر با نیت خالص و بهخاطر خدا انجام شوند، ارزش معنوی بسیاری خواهند داشت. وی افزود: انسان باتقوا، فخر فروشی نمیکند و فقط برای رضای خداوند متعال، نیکی میکند.
امام جمعه تبریز خوشحالی مومن در برابر کارهای خیر دیگران را نیز یکی از نشانههای تقوای الهی دانست و گفت: مومن با تقوا وقتی کار خیر دیگران را میبیند، خوشحالتر از وقتی می شود که خودش چنین کار خیری را انجام می دهد.
مطهری اصل در ادامه به مفهوم عدالت اشاره کرد و گفت: عدالت، متفاوت از مساوات است. برقراری عدالت بین مردم یکی از رسالتهای پیامبران و امامان بوده است. اما گاهی افرادی وجود دارند که با وجود کتاب الهی و معجزات، به عدالت عمل نمیکنند. خداوند در قرآن به چنین افرادی اشاره کرده و آنها را به شمشیر غضب الهی میسپارد.
وی دشمنان آمریکایی و اسرائیلی را نمونههایی از این افراد دانست و گفت: این دشمنان، زبان صلح را نمیدانند و به جان های مردم بی گناه بیرحمی میکنند. آنها به مناطق مسکونی، مراکز علمی و درمانی حمله میکنند و آنها را نابود میکنند.
جنگ فرسایشی تنها به ضرر آمریکا و اسرائیل است
حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل به جنگ فرسایشی اخیر اشاره کرد و گفت: مردم ایران در دوره دفاع مقدس، هشت سال با جنگ و بمباران زندگی کردند، اما آمریکا و اسرائیل چنین توان مقاومتی ندارند. جنگ فرسایشی، قطعاً به ضرر آنها است.
وی با گرامیداشت روز پهلوان، گفت: پهلوان، کسی است که با سن کم در برابر دشمن ایستاده و با وجود خانواده و کودکان، در جلوی موشکها ایستاده است. ما این جوانان مقاوم را تبریک میگوییم.
مطهری اصل با گرامیداشت روز ملی فناوری هستهای، گفت: فناوری هستهای را با زحمت و وجود ترور دانشمندانمان به دست آوردهایم و قطعاً از آن دست برنمیداریم.
وی در ادامه به ۲۰ فروردین، روز هنر انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: در این شرایط، باید هنرمندان و خواص به سیل خروشان مردم بپیوندند و نقش خود را در حمایت از انقلاب اسلامی ایفا کنند.
امام جمعه تبریز با اشاره به گذشت بیش از یک ماه از جنگ، گفت: ما هشت سال با جنگ زندگی کردیم، اما آمریکا و اسرائیل چنین توان مقاومتی ندارند. جنگ فرسایشی به ضرر آنها است.
وی در ادامه به انتخابات میاندورهای کنگره اشاره کرد و گفت: میبینید که ترامپ چگونه در حال تقلا است. جام جهانی فوتبال در آمریکا برگزار میشود، اما چه کسی به آمریکا اطمینان خواهد کرد؟
مطهری اصل افزود: آمریکا که قرار بود دو روزه تهران را بگیرد، حالا در باتلاق جنگ فرسایشی گرفتار شده است. وی همچنین اثبات حقانیت ایران را دومین نتیجه جنگ دانست و گفت: ما توانستیم منطقه و جبهه مقاومت را یکجا جمع کنیم. حالا تنگه هرمز را به روی دشمن بستهایم و نتایج آن را میبینیم.
وی در پایان گفت: مردم ایران به هیچ عنوان سازش نخواهند کرد. جوانان ما تا محو اسرائیل و اخراج آمریکا از منطقه دست برنخواهند داشت. امنیت منطقه و کشور در سایه حضور مردم است و ما تا آن زمان در صحنه خواهیم بود.
