به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تبریز که در مصلای اعظم امام خمینی (ره) برگزار شد، با تحلیل آخرین تحولات میدانی و سیاسی، تهدیدات اخیر واشنگتن برای اعمال محدودیت‌های دریایی علیه ایران را نشانه روشنی از استیصال دشمن در میدان نبرد ارزیابی کرد.

شکست پروژه محاصره و تحریم

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه ایده محاصره دریایی ایران در تنگه هرمز، پیش از اجرا محکوم به شکست است، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از مبادی متعدد صادراتی و وارداتی و تکیه بر توان داخلی، هرگز در یک گذرگاه آبی محصور نخواهد شد. آمریکا سال‌هاست که ملت ما را تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار داده، اما تجربه تاریخی ثابت کرده که این راهبرد خصمانه جز رسوایی و عقب‌نشینی برای آنها و خوداتکایی برای ما، ثمری نداشته است.

مطهری‌اصل با تأکید بر وعده صادق رهبر شهیدمان در خصوص زوال قدرت آمریکا، اظهار داشت: با اتکا به نیروی لایزال الهی و توکل بر امام عصر (عج)، پاسخی کوبنده به زیاده‌خواهی‌های دشمن داده خواهد شد که توان برخاستن دوباره را از آنان سلب کند.

پویش ۲۷ میلیونی؛ پشتوانه مردمی نظام

امام جمعه تبریز در بخش دیگری از خطبه‌ها، به استقبال گسترده و کم‌نظیر ملت از پویش «جان فدا» اشاره کرد و گفت: عبور شمار ثبت‌نام‌کنندگان این پویش از مرز ۲۷ میلیون نفر، آن هم با مشارکت پرشور بانوانی که همزمان رسالت سنگین تربیت نسل آینده را بر دوش می‌کشند، نشان‌دهنده عمق پیوند عاطفی و اعتقادی ملت با آرمان‌های انقلاب و شخص رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

وی با قدردانی از تمامی اقشار حاضر در صحنه خاطرنشان کرد: هرچند به برکت تدبیر رهبر شهیدمان، نیروهای مسلح به درجه‌ای از اقتدار بازدارنده دست یافته‌اند که نیازی به جان‌فدایی فیزیکی مردم نیست، اما همین شور و آمادگی ملی، بزرگترین سرمایه معنوی و موتور محرکه پیشرفت کشور محسوب می‌شود.

مطهری‌اصل از شهروندانی که تاکنون در این پویش ثبت‌نام نکرده‌اند، دعوت کرد تا هرچه سریع‌تر به این موج همبستگی ملی بپیوندند.

مذاکرات زیر سایه رهبری و پرهیز از چندصدایی

خطیب جمعه تبریز در ادامه با اشاره به روند گفتگوهای بین‌المللی، فضای حاکم بر مذاکرات کنونی را کاملاً متفاوت از ادوار گذشته توصیف کرد و افزود: امروز ابتکار عمل در دست جمهوری اسلامی ایران است و دشمن در موضع ضعف قرار دارد. در چنین شرایط حساسی، تمامی فرآیندهای مذاکراتی زیر نظر مستقیم و با تأیید مقام معظم رهبری در جریان است و تبعیت از ولی امر مسلمین فصل‌الخطاب همگان خواهد بود.

مطهری‌اصل با هشدار نسبت به تبعات اظهارات واگرایانه در مقطع کنونی تأکید کرد: هرگونه سخنی که انسجام و وحدت ملی را خدشه‌دار کند، بازی در زمین دشمن است. ضمن آنکه پیوند راهبردی ما با ملت‌های مظلوم منطقه به‌ویژه غزه، لبنان و یمن گسستنی نیست و همواره از مستضعفان جهان حمایت خواهیم کرد.

انتقاد از نوسانات ۳۰ درصدی قیمت‌ها در بازار

نماینده ولی‌فقیه در استان در بخش پایانی سخنان خود با گلایه از وضعیت معیشتی مردم و آشفتگی بازار، به افزایش قیمت‌های لحظه‌ای برخی کالاها واکنش نشان داد و اظهار داشت: به هیچ عنوان قابل توجیه و پذیرش نیست که بهای یک قلم جنس در یک هفته با جهش ۳۰ درصدی مواجه شود و یا در سطح صنوف مختلف شاهد چندگانگی نرخ باشیم.

وی با یادآوری شرایط دشوار اقتصادی ناشی از تبعات جنگ و آسیب به برخی واحدهای تولیدی، خطاب به اصناف و بازاریان تصریح کرد: مردم ما برای دفاع از کیان کشور از جان فرزندان خود گذشته‌اند، شایسته است کسبه نیز با رعایت انصاف و مساوات در معاملات روزمره، یاریگر هموطنان خود در این شرایط حساس باشند.

مطهری‌اصل همچنین خواستار استفاده بهینه استانداران از اختیارات تفویضی در حوزه صادرات و واردات برای مهار تورم و کنترل بازار شد.

تبریک سالروز تأسیس ارتش و سپاه

امام جمعه تبریز در پایان با تبریک ۲۹ فروردین ماه روز ارتش جمهوری اسلامی و دوم اردیبهشت سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شجاعت و اقتدار نیروهای مسلح در تحولات اخیر منطقه را مایه مباهات و آرامش خاطر ملت ایران دانست.