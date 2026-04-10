مرزبانان در حقیقت مدافعین حریم و مرزوبوم این کشور هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان، فرمانده مرزبانی انتظامی فراجا در معیت سردار رضا شجاعی، فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان در حاشیه ای از بازدید در حوزه های هنگ مرزی جکیگور، نگور و پایگاه دریابانی چابهار، گفت: مرزبانان جمهوری اسلامی ایران در حقیقت مدافعین حریم و مرزوبوم این کشور می باشند و اجرشان چیزی کمتر از مدافعین حرم نیست.

وی گفت: حفظ امنیت، مهم‌ترین و اصلی ترین مأموریت مرزبانی است که به لطف خدا، مرزداران خستگی ناپذیر همواره با شایستگی و توانمندی در حفظ و ارتقای آن به صورت شبانه روزی و یک نفس در تلاش و تکاپو هستند.

جاویدان با بیان اینکه نگهبانی از مرزهای کشور امری مقدس است، افزود: امروز شما مرزبانان مقتدر با حراست از کیان مرزهای مقدس ایران اسلامی نقش ارزنده ای در برقراری امنیت کشور دارید.

فرمانده مرزبانی انتظامی ضمن دیدار صمیمی و چهره به چهره با مرزبانان گروهان مرزی هنگ جکیگور، نگور و پایگاه دریابانی، میزان آمادگی عملیاتی، توان رزمی و عملیاتی مرزداران را مورد ارزیابی قرار دادند.

بر اساس گزارش پلیس، در ادامه بازدید سردار علی اکبر جاویدان ضمن قدردانی از تلاشها و زحمات مرزداران یگانهای دور دست مرزبانی استان، افزود: با تلاش و همت مضاعف شما مرزداران در حال حاضر امنیت منطقه قابل لمس بوده و این همت والا و زحمات شبانه روزی و خستگی ناپذیر شما مرزداران در پیشگاه امام عصر حضرت ولی الله الاعظم ارواحنا له الفدا ارزشمند و اجر اخروی در پی خواهد داشت.