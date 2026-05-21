سردار جاویدان: مرزبانان باید پناهگاه مردم باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان به اتفاق سردار ابراهیمی فرمانده مرزبانی استان هرمزگان با حضور در یگان‌های مرزی دریایی میناب و سیریک، توان عملیاتی مرزداران، وضعیت حفاظت فیزیکی یگان‌های مرزی، فعالیت‌های عمرانی و نحوه اجرای طرح ها و دستورالعمل های سازمانی را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

فرمانده مرزبانی فراجا در این بازدید در جمع مرزداران گفت: خدمت در مناطق مرزی خصوصا در هرمزگان، به‌لحاظ شرایط جغرافیایی خاصی و وجود تنگه استراتژیک هرمز که این روزها به دژی مستحکم و غرور آفرین در برابر ابرقدرت های مکار و کودک کش تبدیل شده است حقیقتا یک نوع جهاد در راه خداست و شما مرزداران غیور علی رغم وجود سختی ها و مشکلات، جانانه از مرزهای ایران عزیز در کنار سایر نیروهای مسلح حراست و پاسداری می‌کنید و این زحمات شما در درگاه خداوند بدون اجر و پاداش نمی‌ماند زیرا شما با ایثار و فداکاری امنیت و آسایش را برای مردم به ارمغان آورده‌اید.

وی در ادامه افزود: یک مرزبان برای موفقیت در مأموریت ‌ها، باید مملو از عشق به کشور، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مردم باشد و مرزنشینان نیز باید مرزبانان را پناهگاه و نقطه امن خود بدانند.

سردار جاویدان در ادامه عنوان کرد: مناطق مرزی می‌تواند آبستن حوادث و اتفاقات باشند و ما در مجموعه مرزبانی باید در تمامی لحظات آماده پاسداری و حراست از مرزهای میهن عزیزمان باشیم و با توکل به خداوند و تلاش در جهت کسب آموزش‌های لازم به بهترین شکل مأموریت‌مان را انجام دهیم.

گفتنی است بازدید از پاسگاه های مرزی دریایی ،ارزیابی وضعیت آموزشی مرزداران، بررسی اجرای طرح های عملیاتی از دیگر برنامه های بازدید سردار جاویدان در مرزهای شرق استان بوده است.