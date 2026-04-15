۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۱۳

جلوگیری از قاچاق محموله «سفره ماهی» در سواحل مکران

جلوگیری از قاچاق محموله «سفره ماهی» در سواحل مکران

زاهدان - مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان از توقیف یک محموله پنج تنی سفره‌ماهی که با هدف قاچاق به کشور پاکستان در سواحل جنوبی استان در حال بارگیری بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، الهام آبتین گفت: در جریان گشت و کنترل مشترک دریایی یگان حفاظت آبزیان اداره‌کل شیلات سیستان و بلوچستان و یگان حفاظت محیط زیست شهرستان‌های چابهار و دشتیاری، یک دستگاه خودروی حامل صید آبزیان که در حال بارگیری محموله بر روی شناورهای قاچاق برای انتقال به کشور پاکستان بود، شناسایی و توقیف شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان بیان کرد: در این عملیات، حدود پنج تن سفره‌ماهی که به‌صورت غیرمجاز صید شده بود کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به پیامدهای زیست‌محیطی صید غیرقانونی این گونه‌ها افزود: متأسفانه تعداد معدودی از افراد سودجو با چنین اقداماتی آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیری به چرخه زیستی دریا وارد می‌کنند.

آبتین ادامه داد: در همین راستا، پرونده فرد متخلف برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده است.

وی از تداوم نظارت‌های مشترک خبر داد و افزود: بازدید و پایش سردخانه‌ها و واحدهای بسته‌بندی و انجماد آبزیان در جنوب سیستان و بلوچستان به‌صورت مستمر در دستور کار گشت‌های مشترک کارشناسان شیلات و محیط زیست قرار دارد تا از بروز چنین تخلفاتی جلوگیری شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی از جمله شکار و صید غیرمجاز، تخلیه پساب، رهاسازی پسماند یا سایر تخلفات در حوزه دریایی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ اطلاع‌رسانی کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.

