جلوگیری از قاچاق محموله «سفره ماهی» در سواحل مکران

به گزارش خبرگزاری مهر، الهام آبتین گفت: در جریان گشت و کنترل مشترک دریایی یگان حفاظت آبزیان ادارهکل شیلات سیستان و بلوچستان و یگان حفاظت محیط زیست شهرستانهای چابهار و دشتیاری، یک دستگاه خودروی حامل صید آبزیان که در حال بارگیری محموله بر روی شناورهای قاچاق برای انتقال به کشور پاکستان بود، شناسایی و توقیف شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان بیان کرد: در این عملیات، حدود پنج تن سفرهماهی که بهصورت غیرمجاز صید شده بود کشف و ضبط شد.
وی با اشاره به پیامدهای زیستمحیطی صید غیرقانونی این گونهها افزود: متأسفانه تعداد معدودی از افراد سودجو با چنین اقداماتی آسیبهای جدی و جبرانناپذیری به چرخه زیستی دریا وارد میکنند.
آبتین ادامه داد: در همین راستا، پرونده فرد متخلف برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده است.
وی از تداوم نظارتهای مشترک خبر داد و افزود: بازدید و پایش سردخانهها و واحدهای بستهبندی و انجماد آبزیان در جنوب سیستان و بلوچستان بهصورت مستمر در دستور کار گشتهای مشترک کارشناسان شیلات و محیط زیست قرار دارد تا از بروز چنین تخلفاتی جلوگیری شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی از جمله شکار و صید غیرمجاز، تخلیه پساب، رهاسازی پسماند یا سایر تخلفات در حوزه دریایی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ اطلاعرسانی کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.
