اجتماع بزرگ خانوادگی «ایرانِ جان» در قم برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع خانوادگی «ایرانِ جان» در ادامه ویژه‌برنامه‌های اربعین قائد امت، ساعت ۲۲ روز جمعه ۲۱ فروردین‌ماه در قم برگزار خواهد شد.



به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع خانوادگی «ایرانِ جان» با محوریت گرامیداشت اربعین امام شهید در محدوده خیابان شهید صدوقی، پیش از کوی ۳۵ برگزار خواهد بود.



در این اجتماع، حجت الاسلام رفیعی استاد حوزه علمیه قم به عنوان سخنران به ایراد بیان خواهد پرداخت و حاج صادق آهنگران نیز بخش مداحی و مرثیه‌خوانی این برنامه را بر عهده دارد.



همچنین در بخش‌های فرهنگی و هنری این مراسم، مرتضی بهاری به عنوان خواننده سرودهای انقلابی ، محمد غفاری در جایگاه شاعر و محمدرضا بهروز به عنوان مجری حضور خواهند داشت.



اجرای این برنامه با همراهی عوامل «منم بچه مسلمان» ویژه کودکان‌ و نوجوانان ادامه خواهد یافت‌.