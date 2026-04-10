به گزارش خبرنگار مهر ، حجتالاسلام احمد طیبی در خطبههای نماز جمعه آستانه اشرفیه با گرامیداشت بادو خاطره شهدا بویژه رهبر شهید و قدردانی از حضور پررنگ و معنادار مردم در راهپیماییها، تجمعات و مراسم عزاداری، اظهار کرد: این حضور مردم نشانه ای از وحدت و انسجام ملی در چهل روز گذشته است
امام جمعه آستانه اشرفیه افزود: مشارکت مردمی در صحنههای اجتماعی پیام روشنی از همراهی و همدلی عمومی با آرمانهای کشور دارد.
وی با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد اختلاف و تفرقه، بر ضرورت هوشیاری در برابر فتنهها تأکید کرد وگفت:مسئولان توجه به مطالبات مردم ایران اسلامی را در اولویت قرار دهند.
حجتالاسلام طیبی به ده شرط لازم برای تأمین امنیت کامل کشورهای منطقه اشاره کرد و افزود: مسئولان با توجه به در خواست های مردم و حمایت آنها در خیابان به قبول ده شرط ایران از سوی دشمن متعهد باشند .
وی با قدردانی از گروه جهادی امامین انقلاب که بخش عمدهای از برگزاری راهپیماییها و اجتماعات اخیر را بر عهده داشتند، اظهارکرد؛ از همراهی مسئولان،نظامی و غیر نظامی سپاه، بسیج و خانوادههای معظم شهدا و... تشکر کرد و گفت : این مجموعهها با تلاش صادقانه برای تأمین نیازهای مردم نقش مهمی در آرامش اجتماعی ایفا کردهاند.
امام جمعه آستانه اشرفیه با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره «رهبر شهید»گفت: در این بیانات، از رهبر شهید بهعنوان فقیهی زمانشناس، مجاهدی خستگیناپذیر، استوار و اهل ذکر و تهجد یاد شده است.
وی با بیان اینکه رهبر شهید جمهوری اسلامی ا بدون حضور مردم بیمعنا می دانست از توجه به ظرفیتهای کشور بویژه جوانان گفت و افزود: ایمان عمیق به وعدههای الهی، ایراندوستی و تلاش مستمر برای استقلال کشور از ویژگیهایی است که در این توصیفها برجسته شده شده است .
حجتالاسلام طیبی با بیان اینکه رهبر شهید باور به امدادهای غیبی و ربوبیت الهی را در میان مردم تقویت کرده بود، اظهار کرد: این باور موجب شد مردم با اتکا به این حقیقت قرآنی، ایستادگی و تحمل بیشتری از خود نشان دهند و این روحیه برای رزمندگان قوت قلب و برای دشمنان عامل یأس و ناامیدی بوده و هست .
وی همچنین با اشاره به حمایت حزبالله لبنان، جبهه مقاومت و نیروهای مقاومت عراق از ملت ایران، تصریح کرد : توجه به این همراهیها ضروری است و مسئولان باید نسبت به آن اهتمام داشته باشند چرا که مردم با صبر و استقامت در خیابان برای تغییر شرایط موجود هستند.
