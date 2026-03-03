به گزارش خبرنگار مهر ،حجت‌الاسلام احمد طیبی، شامگاه سه‌شنبه در شب شهادت سلطان سید جلال‌الدین اشرف(ع) در آستانه‌اشرفیه ضمن تسلیت شهادت رهبر شهید امام خامنه ای (قدس سره) ، آستانه اشرفیه را مفتخر به حضور سلطان سید جلال الدین اشرف بیان کرد و گفت: هویت این شهر به نام سلطان سید جلال‌الدین اشرف شناخته می‌شود؛اولین حکومتی که پس از حکومت امیرالمؤمنین علی(ع) توانست شکل بگیرد و افتخاری شد برای این شهر چراکه پیکر مبارک آن حضرت به این مکان منتقل شد و مردم این شهر افتخار دفن ایشان را دارند.

امام‌ جمعه آستانه‌ اشرفیه با اشاره به فلسفه بعثت پیامبران افزود:ما پیامبران را با نشانه‌های روشن فرستادیم تا مردم اقامه قسط کنند.

وی تصریح کرد:فلسفه امامت و حکومت دینی در کشور اسلامی ما، انقلاب اسلامی است که به تعبیر رهبر شهید، شبیه معجزه بود و بر پایه مردم‌سالاری شکل گرفت.

حجت الاسلام طیبی با بیان اینکه ماجرای غدیر نیز این حقیقت را اثبات می‌کند، گفت: خداوند می‌فرماید به مردم بگویید یک‌به‌یک با امیرالمؤمنین بیعت کنند،مردم باید سرنوشت خود را تعیین کنند.

وی با اشاره به اینکه خداوند متعال ایرانیان را به‌طور ویژه مورد لطف قرار داده است، اظهار کرد: خدای متعال از ایرانیان تعریف کرده و امام راحل نیز به‌نقل از پیامبر اکرم(ص) که فرمودند مردم ما از مردم صدر اسلام بالاتر هستند،جایگاه مردم ایران را در نظام ولایی جایگاهی والا و تعیین‌کننده دانستند.

امام‌ جمعه آستانه‌اشرفیه با بیان اینکه مقام معظم رهبری،رهبر شهید معتقد بودند که که مردم صاحب و مالک کشور هستند،افزود:مردم ستون اصلی انقلاب و نظام ولایی هستند.

وی گفت:امام شهید می‌فرمودند از ابتدای انقلاب تا حالا هر کاری را که به مردم سپردیم، آن کار پیش رفت و هر کاری که به مسئولین سپردیم یا متوقف شد یا به کندی پیش رفت.

حجت‌الاسلام طیبی با اشاره به نقش مردم در دفاع مقدس گفت:در جنگ تحمیلی اگر مردم وارد عرصه نمی‌شدند، براساس معادلات ظاهری امکان پیروزی وجود نداشت.

وی با بیان اینکه بسیج مردمی و حمایت مردم جنگ را به پیش برد، افزود: دشمن اصل نظام و ریشه نظام را هدف قرار داده بود، اما با حمایت مردم این اتفاق نیفتاد.

امام‌جمعه آستانه‌اشرفیه با اشاره به فتنه‌ها و بحران‌های سال‌های اخیر ،کار مردم این روزها کارستان دانست و اظهار کرد:این موج و حرکت مردم بود که انقلاب را به حرکت درآورد. مردم در ماجرای کرونا قوی ظاهر شدند. در ماجرای جنگ ۱۲روزه نیز پایمردی و استقامت از خود نشان دادند.

وی حضور مردم را قوت قلبی برای مسئولین برای ثابت‌قدم ماندن ، بیان کردو افزود:به خدا قسم این سخنان مبالغه نیست و رشوه زبانی هم نیست. اگر خود آقا بودند، خودشان مردم را تشویق می‌کردند.