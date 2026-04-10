۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۵۲

«جمعه‌های خشم»درگرگان؛راهپیمایی مردم علیه رژیم صهیونیستی پس ازنمازجمعه

گرگان-مردم ولایتمدار و انقلابی گرگان پس از اقامه نماز جمعه، با حضور در خیابان‌ها در قالب «جمعه‌های خشم» ضمن محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی، انزجار خود را از جبهه استکبار اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری آیین عبادی ـ سیاسی نماز جمعه، مردم مؤمن و انقلابی شهرستان گرگان امروز با حضور در راهپیمایی «جمعه‌های خشم» به خیابان‌ها آمدند و اعتراض خود را نسبت به اقدامات و جنایات رژیم صهیونیستی اعلام کردند.

شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی با سر دادن شعارهایی علیه رژیم صهیونیستی و حامیان آن، بر حمایت از ملت‌های مظلوم و مقابله با سیاست‌های استکباری تأکید کردند.

حاضران در این تجمع، با در دست داشتن پلاکاردها و دست‌نوشته‌هایی، خواستار پایان جنایات علیه مردم بی‌دفاع و برخورد جدی جامعه جهانی با اقدامات این رژیم شدند.

این راهپیمایی با حضور اقشار مختلف مردم از جمله جوانان، خانواده‌ها و نمازگزاران برگزار شد و جلوه‌ای از همبستگی و انسجام مردمی در حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.

