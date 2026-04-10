به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری آیین عبادی ـ سیاسی نماز جمعه، مردم مؤمن و انقلابی شهرستان گرگان امروز با حضور در راهپیمایی «جمعههای خشم» به خیابانها آمدند و اعتراض خود را نسبت به اقدامات و جنایات رژیم صهیونیستی اعلام کردند.
شرکتکنندگان در این راهپیمایی با سر دادن شعارهایی علیه رژیم صهیونیستی و حامیان آن، بر حمایت از ملتهای مظلوم و مقابله با سیاستهای استکباری تأکید کردند.
حاضران در این تجمع، با در دست داشتن پلاکاردها و دستنوشتههایی، خواستار پایان جنایات علیه مردم بیدفاع و برخورد جدی جامعه جهانی با اقدامات این رژیم شدند.
این راهپیمایی با حضور اقشار مختلف مردم از جمله جوانان، خانوادهها و نمازگزاران برگزار شد و جلوهای از همبستگی و انسجام مردمی در حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.
