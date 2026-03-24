حجت الاسلام طیبی: ایران با ابتکار عمل و قدرت نظامی دشمنان را مایوس کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد طیبی شامگاه دوشنبه در اجتماع مردم آستانه اشرفیه در عزای امام امت از موفقیت های نظامی و ابتکار عمل ایران در مقابله با دشمنان گفت و اظهارکرد:نحوه جنگ و مبارزه ایرانیان باید به عنوان سرفصل درسی در دانشگاه‌های بزرگ دنیا تدریس شود.

امام جمعه آستانه اشرفیه افزود: ابتکار عمل مردم ایران با موفقیت و قدرت های نظامی دشمنان را مایوس کرده است.

وی با اشاره به حضور پرشور مردم، این حرکت را نمادی از روحیه رزمندگان و ناامیدی برای دشمنان استکبار جهانی دانست و افزود: این حضور باطل السحر، توطئه‌ها و آشوب هر دشمن را مایوس کرده و بزرگی بر آنها وارد کرده است.

حجت‌الاسلام طیبی با بیان اینکه دشمن در تلاش‌ برای ایجاد ناامنی و اخلال در نسل جامعه است گفت: دربرابر توطئه های دشمنان دولتمردان، بسیجیان و نیروهای امنیتی به عنوان حافظان امنیت برای رفاه و آسایش مردم تلاش می‌کنند

وی با اشاره به حوادث اخیر و شهادت شهید لاریجانی، بر اهمیت وحدت و هماهنگی در مقابله با دشمنان تاکید کرد و افزود: در اردوگاه دشمن تشتت، بهم‌ریختگی و اختلاف وجود دارد و آنها به رئیس جمهور خبیث آمریکا پاسخ منفی می‌دهند.

امام جمعه آستانه اشرفیه با انتقاد از خائنین و مطرود شدن آن‌ها، ضمن تاکید بر انسجام ،همدلی و حضور مقتدر مردم در حمایت از رزمندگان ، خواستار حمایت الهی از ایران و سپاه پاسداران شد.