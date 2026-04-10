مقصد احتمالی مهاجم بارسلونا مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، رابرت لواندوفسکی مهاجم لهستانی تیم فوتبال بارسلونا قراردادش در پایان فصل به اتمام خواهد رسید و هنوز مقصد نهایی اینبازیکن مشخص نشده است.

در همین رابطه روزنامه گازتا دلو اسپورت ایتالیا در خبری مدعی شد که نمایندگان این بازیکن در تماس با مدیران باشگاه میلان از علاقه او به این باشگاه سخن گفته‌اند و این احتمال وجود دارد که لواندوفسکی فصل آینده در سری آ و در تیم میلان به میدان رود.

دستمزد بالای این بازیکن یکی از معضلات میلان برای جذب اوست و باید دید در مذاکرات مستقیم لواندوفسکی حاضر به کاهش دستمزد خود خواهد شد یا خیر.

لواندوفسکی در فصل جاری ۱۷ گل به ثمر رسانده و ۳ پاس گل را هم به نام خود به ثبت رسانده است.