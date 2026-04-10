امام جمعه اهرم: دست برتر در این ۴۰ روز با مردم در میدان بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب پهلو زاده در خطبه های نماز جمعه اهرم اظهار کرد: تفاوت مقاومت و سازش و تفاوت هزینه سازش و هزینه مقاومت و برکات مقاومت و مضرات سازش برای همه مردم دنیا و آزادی خواهان دنیا در این ۴۰ روز به وضوح معلوم شد.

امام جمعه اهرم افزود: ایران اسلامی به برکت مقاومت ۴۰ روزه تبدیل شده به تحریم کننده و تنظیم کننده بازار دنیا و ایجاد یک نظم جدید جهانی برای مقابله با زورگویان عالم به نفع مستضعفان عالم.

پهلو زاده اضافه کرد: اگر قبلا با سخنرانی رئیس جمهور آمریکا بازار نفت و سهام سبز رنگ می شد اما الان با اظهار نظر مقام های ایرانی بازار آنها تغییر می کند چرا که با مقاومت شما مردم چنان عزتی آفریده شد که در طول تاریخ بشر بی سابقه است.

وی افزود: درخواست های مکرر دشمن وضعیتی را ایجاد کرد که وقفه ای در تبادل آتش و موشک باران ما ایجاد کرد، اما آنچه نسبت به این موضوع باید گفت این است این وقفه نباید در بین مردم دودستگی ایجاد کند که در لبنان در عرض چند دقیقه با بیش از صد بمب صدها شهید بر ما تحمیل کند.

امام جمعه اهرم افزود: ما باید هوشیار باشیم و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند که برای رسیدن به ایران قوی استمرا حضور مردم عزیزمان همانند چهل روزی که پشت سرگذاشتند ضروری است.

وی تصریح کرد: دست برتر در این ۴۰ روز قطعا با شما مردم در میدان بوده است که پشتیبان همه اضلاع نظام است و برکات بعدی مترتب بر این حضور است.

پهلوزاده ادامه داد: دورانی که دشمن با واسطه و با نفوذی ها و منافقین بخواهد کار کند گذشته و الان بدون واسطه و با تمام امکانات وارد میدان مبارزه شده است به همین خاطر باید از همه لحاظ همه آمادگی‌ها را در برابر دشمن حفظ بشود تا در آینده مشکلی ایجاد نشود.

امام جمعه اهرم ادامه داد: با این وجود به اعتراف بسیاری از سیاسیون عالم، بزرگترین شکست تاریخی استراتژیک آمریکا به دست شما رقم خورده است.

وی با اشاره به ۲۵ شوال شهادت امام صادق علیه السلام اظهار کرد: آن حضرت می فرماید همه خوبی ها در خانه ای است که کلید آن زهد در امور دنیوی است و پیغمبر اکرم هم می فرماید خداوند هیچ پیامبری را برنگزید مگر آنکه آن پیامبر زاهد بود.

وی اضافه کرد: در دعای ندبه داریم که بعد ان شرط علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه. لذا امام صادق علیه السلام در حکمرانی و حکومت اسلامی الگویی هستند برای رعایت زهد از طرف حاکمان و مسئولان.