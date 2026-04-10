۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۰۸

مذاکره بخشی از ادامه مسیر جنگ است

قزوین- امام جمعه محمودآباد بیان کرد: مذاکرات استمرار دارد و بخشی از صحنه جنگ است و به همین دلیل اتحاد و انسجام مردم همچون روزهای جنگ باید حفظ شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید اسماعیل موسوی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه محمودآباد با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد جنگ رمضان حاو سه محور اساسی بود.

وی با بیان اینکه رهبر انقلاب فرمودند «حتماً غرامت تک‌تک صدمات وارد شده و خون‌بهای شهیدان و دیه جانبازان این جنگ را طلب خواهیم کرد»، افزود: معظم‌له همچنین تأکید کردند «حتماً مدیریت تنگه هرمز را به مرحله جدیدی وارد خواهیم نمود» و حتما متجاوزین تبهکاری که کشور ما را مورد حمله قرار دادند را رها نمی کنیم.

امام جمعه محمودآباد خاطرنشان کرد: مدیریت تنگه هرمز به سابق برنمی‌گردد و جنگ ما با تبهکاران تمام شدنی نیست و تا حق و باطل هست این جنگ ادامه دارد.

موسوی به بخش دیگری از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: تاکید مقام معظم رهبری بر حضور مردم در صحنه و میدان و تاثیر بر مذاکرات حتما باید مورد توجه مردم قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه بدون شک مذاکرات با اطلاع مقام معظم رهبری پیش خواهد رفت، اضافه کرد: حضور مردم و حمایت از تیم دیپلماسی می تواند زمینه موفقیت این تیم را فراهم کند.

امام جمعه محمودآباد بیان کرد: مذاکرات استمرار دارد و بخشی از صحنه جنگ است و به همین دلیل اتحاد و انسجام مردم همچون روزهای جنگ باید حفظ شود.

امام جمعه محمودآباد با استناد به تأکید رهبر انقلاب مبنی بر «مراقبت از گوش‌هایمان که پنجره مغز و قلب ماست در مقابل رسانه‌های تحت حمایت دشمن»، گفت: مراقب یگان ۸۲۰۰ ارتش اسرائیل باشیم. این یگان نه هواپیمای اف‑۳۵ دارد، نه پهپادهای هرمس و هرون و نه تانک مرکاوا؛ این یگان، یگان جنگ نرم، جنگ روایت و جنگ رسانه‌ای است.

وی با تاکید بر اینکه این یگان مأموریت دارد ملت ایران را از قدرت نرم، ایمان، امید، اعتماد، اتحاد و اراده خلع سلاح کند، عنوان کرد: ستون و قوام این پنج عنصر، «اعتماد» است و بی‌اعتمادی به مسئولین و فرماندهانمان نتیجه ای جز شکست برای ما نخواهد داشت.

موسوی در ادامه با تأکید بر اینکه امروز و تا این نقطه از حماسه دفاع مقدس سوم، به‌جرأت میتوان گفت ملت قهرمان ایران پیروز قطعی این میدان بوده است، به اظهارات مقامات و تحلیلگران خارجی اشاره کرد: دریاسالار بازنشسته ارتش آمریکا می‌گوید «ترامپ با اقداماتش ما را در مقابل فرزندانمان شرمنده و در صحنه جهانی تحقیر کرد».

وی در پایان تاکید کرد: آنچه امروز بیش از همه باید مورد توجه قرار بگیرد حفظ انسجام و وحدت و همچنین حفظ هوشیاری در برابر جنگ رسانه‌ای و تداوم حضور آگاهانه در صحنه است.

کد مطلب 6797190

