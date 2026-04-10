امام جمعه ماهان: دیپلماسی بدون پشتوانه میدان بی‌ اثر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی غفوری، در خطبه های نماز جمعه شهر ماهان با اشاره به سخنان خانوادههای شهدا اظهار کرد: انتقام خون شهدا و رهبر شهید در اختیار امام زمان است و هیچ اقدامی مانند نابودی دشمنان و معادل آن نخواهد بود، هر چند مقابله با دشمنان میتواند موجب تسکین دل داغدیدگان شود.
وی با تأکید بر ادامه راه شهدا افزود: مردم و مسئولان وظیفهای سنگین بر دوش دارند و باید در مسیر مقاومت، همواره در صحنه و آماده باشند.
غفوری، با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب، سه توصیه مهم رعایت و همدلی میان مردم در شرایط سخت، هوشیاری در برابر رسانههای دشمن و حفظ عزم جدی برای انتقام خون شهدا را یاد آور شد.
امام جمعه ماهان با بیان اینکه دیپلماسی بدون پشتوانه میدان بیاثر است، تصریح کرد: امروز مذاکره در سایه قدرت نظامی معنا دارد و هرگونه اقدام دشمن یا ایجاد پایگاههای متجاوز با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.
وی در ادامه تأکید کرد: تقابل با استکبار جهانی ماهیتی اعتقادی و ایدئولوژیک دارد و تا زمانی که تغییر اساسی در رویکرد طرف مقابل ایجاد نشود، این تقابل ادامه خواهد داشت و تنها راه، افزایش اقتدار ملی است.
غفوری، در پایان با اشاره به سالروز شهادت امام جعفر صادق خاطرنشان کرد: سرنوشت انسانها در قیامت بر اساس انتخاب امام و الگوی زندگی آنان رقم میخورد و خوشا به حال کسانی که مسیر ائمه اطهار را برگزینند.
