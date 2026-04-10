۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۳۵

امام جمعه ماهان: دیپلماسی بدون پشتوانه میدان بی‌ اثر است

ماهان- امام جمعه ماهان گفت: دیپلماسی بدون پشتوانه میدان بی‌اثر است و امروز مذاکره در سایه قدرت نظامی معنا دارد و هرگونه اقدام دشمن یا ایجاد پایگاه‌های متجاوز با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی غفوری، در خطبه های نماز جمعه شهر ماهان با اشاره به سخنان خانواده‌های شهدا اظهار کرد: انتقام خون شهدا و رهبر شهید در اختیار امام زمان است و هیچ اقدامی مانند نابودی دشمنان و معادل آن نخواهد بود، هر چند مقابله با دشمنان می‌تواند موجب تسکین دل داغدیدگان شود.

وی با تأکید بر ادامه راه شهدا افزود: مردم و مسئولان وظیفه‌ای سنگین بر دوش دارند و باید در مسیر مقاومت، همواره در صحنه و آماده باشند.

غفوری، با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب، سه توصیه مهم رعایت و همدلی میان مردم در شرایط سخت، هوشیاری در برابر رسانه‌های دشمن و حفظ عزم جدی برای انتقام خون شهدا را یاد آور شد.

امام جمعه ماهان با بیان اینکه دیپلماسی بدون پشتوانه میدان بی‌اثر است، تصریح کرد: امروز مذاکره در سایه قدرت نظامی معنا دارد و هرگونه اقدام دشمن یا ایجاد پایگاه‌های متجاوز با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.

وی در ادامه تأکید کرد: تقابل با استکبار جهانی ماهیتی اعتقادی و ایدئولوژیک دارد و تا زمانی که تغییر اساسی در رویکرد طرف مقابل ایجاد نشود، این تقابل ادامه خواهد داشت و تنها راه، افزایش اقتدار ملی است.

غفوری، در پایان با اشاره به سالروز شهادت امام جعفر صادق خاطرنشان کرد: سرنوشت انسان‌ها در قیامت بر اساس انتخاب امام و الگوی زندگی آنان رقم می‌خورد و خوشا به حال کسانی که مسیر ائمه اطهار را برگزینند.

کد مطلب 6797228

