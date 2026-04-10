صافی زاده: تاب‌ آوری اجتماعی مردم مهم‌ ترین عامل پیروزی نهایی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین صافیزاده، در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر جوپار با اشاره به چهلمین روز شهادت رهبر بزرگ انقلاب اسلامی گفت: رهبر شهید انقلاب یکی از بزرگترین معجزات عصر خود را رقم زد؛ او در دل مردم ایمان به نصرت الهی و باور سازشناپذیری را زنده کرد.
وی افزود: ایشان با تمام وجود به آیه شریفه «قالَ کَلَّا إِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَهْدِینِ» ایمان داشت و همانگونه که در میدانهای سخت همواره خدا را همراه خود میدید، این باور را در مردم نهادینه کرد که ترس از ابرقدرتها بی معناست.
امام جمعه جوپار با اشاره به تحولات پس از گذشت چهل روز از جنگ رمضان اظهار داشت: دشمن پس از گذشت این مدت فهمید که نظام اسلامی سقوط کردنی نیست و حتی در اتاق جنگ آمریکا بحران پدید آمد و منجر به عزل وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش شد که این تصمیمات نشان از فشار شدید داخلی بر ترامپ برای پایان دادن به جنگ دارد.
وی افزود: در یکی از عملیاتهای زمینی، نیروهای آمریکا با نقشهای برای سرقت اورانیوم غنیشده وارد عمل شدند، اما با هوشیاری نیروهای ایرانی، بیش از دهها نظامی آنان کشته و چندین هواپیمای نظامی منهدم شد و این شکست، افسانه شکست ناپذیری ارتش آمریکا را برای همیشه از میان برد.
حجت الاسلام صافیزاده، با اشاره به روند مذاکرات، گفت: آمریکا ابتدا شروط پانزده گانهای مطرح کرد که ایران با اقتدار آن را رد کرد و سپس ایران شروط ده گانهای را بر میز مذاکره گذاشت و طرف مقابل ناچار شد آنها را بپذیرد که پذیرش شروط ایران، بزرگترین شکست تاریخ آمریکا است.
وی افزود: از مهمترین این شروط میتوان به کنترل تنگه هرمز توسط ایران، پایان جنگ علیه محور مقاومت، خروج نیروهای آمریکا از منطقه، جبران خسارتها، رفع تحریمها و آزادسازی داراییهای مسدود شده کشور اشاره کرد.
امام جمعه جوپار در بخش دیگری از سخنان خود هشدار داد: در قضاوت درباره روند مذاکرات نباید عجولانه تصمیم گرفت و باید از بدبینی و اتهام زنی به مسئولان پرهیز شود؛ همانطور که رهبر شهید انقلاب فرمودند ویروس بدبینی نسبت به مسئولین چیزی جز خواست دشمن نیست.
وی با بیان اینکه مذاکرات کنونی امتداد جنگ و ادامه میدان مقاومت است، نه پایان آن گفت: روزها و هفتههای آینده بسیار حساس و حضور مردم در صحنه باید با قوت ادامه پیدا کند و تابآوری اجتماعی مردم مهمترین عامل پیروزی نهایی است.
