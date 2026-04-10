۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۳۹

امام جمعه پلدشت:ملت ایران، پیروز حقیقی میدان هستند

ارومیه - امام جمعه پلدشت گفت: در حماسه دفاع مقدس سوم، شما ملت ایران پیروز حقیقی میدان بوده‌اید.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام رسول جمشیدی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه پلدشت با اشاره به ضربات سهمگین ملت ایران به دشمن آمریکایی صهیونی گفت: ضربات ایران، دست خداست که از آستین‌ ما در حال گرفتن انتقام خون مسلمانان و کودکان و هم وطنان مظلوم‌ و بیگناه ما است.

وی در خصوص تنگه هرمز تصریح کرد: تنگه هرمز نه تنها برای آمریکا و جهان غرب بلکه برای امارات متحده عربی و دیگر کشورهای ساحلی خلیج فارس نیز حائز اهمیت است، هرگونه مداخله در تنگه هرمز بر اقتصاد آنها نیز تأثیرگذار است.

امام جمعه پلدشت افزود: موقعیت ویژه تنگه هرمز در اقتصاد منطقه، جهان و اقدام ایران به مسدود سازی آن، موجب تحمیل هزینه‌های سنگینی بر عاملان و حامیان جنگ شده است.

وی اظهار کرد: واکنش های ترامپ آمیخته با عصبانیت، حیرت و بلوف‌های پی در پی بوده است که نشان دهنده افول‌آمریکا و عدم توانایی این کشور در مدیریت بحران موجود است.

حجت الاسلام جمشیدی گفت: آن‌ها می‌خواستند آسمان ایران بی‌دفاع باشد، اما ایران آسمان آن‌ها را بی‌دفاع کرد و این به‌راستی فقط از یک کشور بزرگ بر می آید نه یک کشور محاصره‌شده، این معجزه الهی و دست خدا است.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری تصریح کرد: امروز و تا این نقطه از حماسه دفاع مقدس سوم به جرئت می‌توان گفت شما ملت ایران پیروز حقیقی میدان بوده‌اید.

امام جمعه پلدشت افزود: حضور مردم در میدان همانند ۴۰ روز گذشته باید استمرار داشته باشد.

وی با اشاره به مذاکرات پاکستان اظهار کرد: مسلماً فریادهای شما در میدان، بر نتیجۀ مذاکرات مؤثر است.

حجت الاسلامجمشیدی گفت: باذن‌الله چشم‌اندازی که روبه‌روی ملت ایران قرار دارد ظهور دورانی باشکوه و سرشار از عزت را نوید می‌دهد.

