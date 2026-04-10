به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی قربانینژاد، در خطبههای نماز جمعه این هفته فهرج، با تبیین جایگاه رفیع ولایت در جامعه اسلامی، اظهار داشت: بر اساس معارف اهلبیت (ع) و روایت امام رضا (ع)، وجود ولیّ و سرپرست برای سامان یافتن امور دین و دنیای مردم، یک ضرورت انکارناپذیر است و خداوند حکیم هرگز امت اسلامی را بدون هدایت و سرپرست رها نمیکند.
وی، ولایت فقیه را استمرار ولایت اهلبیت (ع) دانست و افزود: اگرچه ولی فقیه معصوم نیست، اما همانگونه که یاران و نمایندگان معصومان (ع) نیز علی رغم عدم عصمت، مورد تبعیت بودند، اطاعت از ولیفقیه نیز در امتداد اطاعت از اهلبیت (ع) واجب الهی است و تاریخ گواه است که تقابل با اولیای الهی و نمایندگان آنها، سرانجامی جز خسران در پی نداشته است.
قربانینژاد، در ادامه به تحولات اخیر و موضوع آتشبس اشاره کرد و گفت: توافق موقتِ حاصلشده، یک اقدام تاکتیکی و هوشمندانه است که با در نظر گرفتن مصالح امت اسلامی و تدابیر رهبری حاصل شده و به معنای اعتماد به دشمن نیست؛ لذا آمادگی نیروهای مقاومت برای هرگونه تقابل احتمالی همچنان با قدرت حفظ شده است.
وی در با اشاره به برخی شبهات رسانهای درباره تحمیل فشار برای پذیرش توافق تأکید کرد: اینگونه تحلیلها ناشی از عدم شناخت سیره رهبری و مصالحسنجیهای کلان نظام است و تصمیمات اتخاذ شده، حاصل ارادهای آزاد و مبتنی بر درک صحیح از شرایط میدان است.
امام جمعه فهرج با بیان اینکه جنگ، ترکیبی از عرصههای نظامی و دیپلماتیک است، خاطرنشان کرد: نباید تنها به یک بعد از نبرد نگریست؛ چرا که جبهه دیپلماسی باید در حمایت از میدان عمل کند که در این برهه حساس که جامعه در آزمونی بزرگ قرار دارد، وحدت کلمه، حمایت از مسئولان نظام و هوشیاری در برابر دسیسههای رسانهای دشمن، مهمترین وظیفه مردم و نخبگان است.
وی بر لزوم توجه همزمان به دو جبهه نظامی و دیپلماتیک در عرصه تقابل با دشمن تأکید کرد و گفت: موفقیت کامل در جنگ، مستلزم پویایی و حمایت از هر دو عرصه است.
قربانی نژاد، با اشاره به شروط آتشبس تدوین شده بر اساس خون شهدا و اقتدار نظامی، خاطرنشان کرد: اعتماد کورکورانه به دشمن جایی ندارد و باید به خداوند متعال، قدرت نظامی و حضور حماسی مردم تکیه کرد.
امام جمعه فهرج در پایان اظهار داشت: اتهام زنی به مسئولین نظام، چه از روی جهل و چه عمد، در راستای اهداف دشمن برای ایجاد اختلاف است و حمله به دیپلماتها و مسئولان، جز خدمت به دشمن فایدهای ندارد.
