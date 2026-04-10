همه باید در مقابل دشمن متحد باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین مظفری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قزوین که در مسجدالنبی (ص) برگزار شد، ضمن سفارش همگان به رعایت تقوای الهی، اظهار داشت: در آستانه اربعین شهادت معمار کبیر انقلاب اسلامی قرار داریم و برای آن امام شهید و همه شهدای والامقام به ویژه شهدای عملیات رمضان، علو درجات مسئلت می‌کنیم.

وی با اشاره به جوّ نگرانی‌های ایجاد شده در میان مردم پس از اعلام آتش‌بس، افزود: خوشبختانه با پیام شب گذشته مقام معظم رهبری، این نگرانی‌ها تا حد زیادی برطرف شد و حقایق بسیاری برای مردم عزیز ما روشن گردید.

امام جمعه قزوین برای تبیین جایگاه پیروزی ملت ایران که مورد تأکید رهبری نیز بود، مثالی را اینگونه تشریح کرد: تصور کنید فردی زورگو و قلدر که عادت دارد در یک محله به همراه چند نوچه خود از رهگذران باج بگیرد، ناگهان در چهارراه با استاد ورزش‌های رزمی و چند تن از شاگردانش روبرو می‌شود. این مربی با یک حرکت برق‌آسا، آن زورگو را نقش بر زمین کرده و یقه او را می‌گیرد و هشدار می‌دهد که دیگر دست از این کارها بردارد.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین تصریح کرد: موقعیت امروز ایران و آمریکا دقیقاً مشابه همین صحنه است. آمریکا قصد زورگویی و یاوه‌گویی داشت و چند نیشتر زد اما ایران اسلامی او را ضربه فنی کرد، یقه‌اش را گرفت، تنگه هرمز را بست و به او فهماند که اینجا جای تو نیست و باید از منطقه خارج شود.

آیت‌الله مظفری با بیان اینکه آمریکا مجبور به پذیرش شروط ده‌گانه ایران شد، یادآور شد: در این ۴۰ روز، ابتدا آمریکا می‌خواست شروط خود را تحمیل کند اما ایران به حرف‌هایش بهایی نداد تا اینکه چند روز پیش، طرف مقابل پذیرفت شروط ده‌گانه ما را بپذیرد. حتی وقتی میانجی پاکستانی این پذیرش را اعلام کرد مسئولان ارشد ما با قاطعیت گفتند که خود ترامپ باید با توئیت این موضوع را تأیید کند و او نیز چنین کرد.

وی تأکید کرد: ایران در این موقعیت، یقه آمریکا را رها کرده اما همچنان تنگه هرمز را محکم بسته نگه داشته است. اگر آمریکا مجدداً خطایی مرتکب شود، ایران گلوی او را سخت‌تر از قبل فشار خواهد داد. حال آیا در این معرکه ایران پیروز است یا خیر؟ بدون تردید، همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، تا اینجا ملت بزرگ ایران پیروز میدان بوده و دوست و دشمن به این موضوع اذعان دارند.

امام جمعه قزوین در پاسخ به برخی ناراحتی‌ها مبنی بر عدم نابودی کامل دشمن، خاطرنشان ساخت: مگر قرار است آن مربی رزمی، آن زورگو را همین الان به قتل برساند؟ این معقول نیست. هدف فعلاً تنبیه و ادب کردن اوست تا از منطقه خارج شود. آمریکا باید ادب شده و نیروهایش را جمع کند. همانطور که امام شهید فرمودند، آمریکا فرو خواهد پاشید و رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد اما این نابودی لزوماً با حمله نظامی صرف نخواهد بود.

نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به نمونه‌های تاریخی از قرآن افزود: خدای متعال نمرود را با پشه‌ای که از بینی به مغزش فرستاد نابود کرد، فرعون را با آب غرق نمود، قوم عاد را با باد، ثمود را با صیحه آسمانی و اصحاب فیل را با پرندگان ابابیل زمینگیر ساخت. در جنگ احزاب نیز پیامبر (ص) با باد یاری شد و رعب در دل دشمنان افتاد. مهم این است که ما در جبهه خدا باشیم و صبر و تقوا پیشه کنیم.

وی با استناد به آیه ۱۲۰ سوره آل عمران گفت: خدای متعال می‌فرماید اگر صبر کنید و پرهیزگاری نمایید، نیرنگ دشمنان هیچ زیانی به شما نمی‌رساند. شما حرف رهبرتان را گوش دهید، تقوا داشته باشید و وظیفه بندگی را انجام دهید. خدا خود می‌داند چگونه بینی مستکبران را به خاک بمالد. مگر حادثه طبس و طبس دوم را ندیده‌ایم؟ اینها همه امدادهای الهی بود.

قدردان سرمایه های نظام باشیم

وی با تأکید بر لزوم حفظ صفوف متحد مؤمنین و پرهیز از تفرقه‌افکنی، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب توصیه کردند ملت عزیز رخت عزا را از تن بیرون کنند اما کینه دشمنان در دل باقی بماند. انتقام خون امام شهید را در وقت و جای مشخص خواهیم گرفت. اکنون نباید با حرف‌های بی‌جا، این صف یکپارچه و انسجام کشور را دچار تشتت کنیم.

وی همچنین از کسبه و بازاریان خواست در شرایط کنونی بر قیمت اجناس نیفزایند و خدمت خالصانه به بندگان خدا را سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی با اشاره به تعبیر دقیق رهبر معظم انقلاب از آتش‌بس به عنوان «سکوت صحنه نبرد نظامی»، خاطرنشان ساخت: این بدان معناست که نبرد تمام نشده و فقط چند روزی ساکت‌تر شده است. کسانی که دفاع مقدس را درک کرده‌اند می‌دانند که گاهی ساعاتی سکوت در جبهه حاکم بود و دوباره تبادل آتش از سر گرفته می‌شد.

امام جمعه قزوین اضافه کرد: حضور مردم در صحنه همچنان ضروری است و می‌تواند دست مذاکره‌کنندگان ما را برتر نگه دارد. چشم‌انداز پیش روی ملت ایران، دورانی باشکوه، درخشان، سرشار از عزت و سربلندی است که از مسیر وحدت به دست خواهد آمد.